МЧС: аномальная жара задержится в Петербурге до конца недели

Жаркая погода задержится в Петербурге минимум до 12 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС развеяло надежды на прохладу, которой ждут изнывающие от жары горожане. Всю оставшуюся неделю температура в Северной столице будет существенно превышать нормативную. Но хоть 30-градусного зноя не обещают.

- По информации гидрометцентра в период с 7 по 12 июля в Петербурге ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24...+28 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Напомним, что ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о длительном периоде жары, когда столбик термометра будет подниматься до +33 градусов. Температурные рекорды, как ожидается, будут побиты 7 и 11 июля.

В Ленинградской области будет также жарко, но 9-10 июля ожидаются грозы.

Ливни и грады тоже будут, но к середине месяца. А пока «Комсомолка» составила инструкцию, как спасаться от жары в квартире, когда нет кондиционера.

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