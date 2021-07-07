«Не заплатишь - близняшки окажутся в приюте»: Австриец вскрыл правду о бизнесменах и сурмаме из Петербурга, которые год не отдают ему дочек

Дети были рождены в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге новый скандал с суррогатным материнством. Но на этот раз клиентами клиник стали не китайцы, а австриец. Иностранец вот уже год не может забрать своих детей от суррогатного агентства, матери и няни, которые, по его словам, шантажируют его рожденными дочками-близняшками и требуют от него деньги. Гражданин Австрии настолько отчаялся, что обратился в последнюю инстанцию – к главе СКР Александру Бастрыкину. «Комсомолка» выяснила подробности нового скандала с детьми, которые не могут обрести родителей.

«УГРОЖАЛИ, ЧТО ОТДАДУТ ДЕТЕЙ В ПРИЮТ»

Свое имя и фамилию австриец, пожаловавшийся Бастрыкину, не раскрывает. Иностранец объясняет, что он е хотел, чтобы его дети знали, что они были выращены «в пробирке». Семейное положение и свою профессию он также держит в секрете. Предать же огласке свою историю, по его словам, он решил из-за несправедливости, с которой столкнулся, пытаясь забрать своих дочек.

Изначально иностранец за суррогатным материнством обратился в кипрское агентство, которое уже и заключило договоры с петербургскими - ООО «Василеостровская клиника репродукции» и ООО «Санкт-Петербургское Агентство репродуктивных технологий» (ООО «СПАРТа).

Суррогатное материнство в России официально разрешено с 2011 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- За сопровождение программы суррогатного материнства, оформление документов и получения свидетельства о рождении на меня, сотрудники петербургских компаний изначально получили на свои личные счета 34 тысячи евро, - рассказывает австриец. – После этого я также подписал еще один договор с ООО «СПАРТа» об оказании юридических услуг. Я был вынужден подписать его, потому что мне объясняли, что он нужен для оформления всех документов и получения свидетельств о рождении моих детей. За это я заплатил еще 17,8 тысяч евро.

В эту сумму входили ведение беременности, уход за детьми, питание, проживание, медицинские услуги, услуги медицинского массажа, услуги няни.

Суррогатной мамой для австрийца стала женщина из Сыктывкара, которая рожала в Санкт-Петербурге. Девочки появились на свет 19 июля 2020 года в СПб ГБУЗ «Родильный дом».

Однако на заключенных договорах оплата услуг агентства и сурмамы, по словам австрийца, не закончились. В общей сложности он заплатил им свыше 100 тысяч евро (около 9 миллионов рублей). Однако получение документов на детей, не смотря на это, затянулось.

В заявлении Бастрыкину иностранец утверждает, что бизнесмены из Петербурга и суррогатная мама требуют с него еще больше 7,5 тысяч евро, угрожая оставить детей в детдоме.

- Угрозы в адрес отца были такие: мы отдадим детей в детский дом, и вы не сможете разобраться в этой ситуации и урегулировать ее, - пояснил "КП-Петербург" адвокат австрийца Игорь Трунов. – Более того, они угрожали, что предадут огласке эту историю в СМИ. У нас ведь уже был случай, когда гражданина Китая – отца детей – хотели арестовать за покупку детей.

Австриец обратился в СКР Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«СУРМАМА И НЯНЯ ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ»

После родов, по словам Игоря Трунова, дочерей австрийца по неизвестным причинам перевезли в Сыктывкар.

- С моего клиента стали вновь требовать деньги: на то, чтобы снять там квартиру для суррогатной мамы, - продолжает адвокат. – Более того, сурмама заявила, что одной ей тяжело, поэтому надо нянечку нанять (хотя ранее ее услуги уже были оплачены). Няней оказалась подружка сурмамы из Петербурга, поэтому ей тоже нужно оплатить проезд и проживание. И он все оплатил.

Однако на этом, по словам австрийца, требования денег не прекратились.

- Сурмама постоянно требовала деньги, которые ей переводили из Кипра, - делится бедой австриец. - 22 июня 2021 года в Сыктывкар приехала и няня, которой я перевел 30 тысяч рублей. 24 июня я прилетел в Сыктывкар сам к своим детям. И тут уже няня начала требовать с меня деньги. Я был вынужден передать ей еще 200 евро. После этого мне дали увидеться с детьми, встреча длилось всего несколько часов. А няня с суррогатной матерью требовали от меня еще больше денег под угрозой передать моих детей в органы опеки.

В итоге австриец начал действовать через адвокатов. Иностранец отказался платить суррогатным агентствам Петербурга еще 7,5 тысяч евро, также он отказался платить снова няне и сурмаме. Адвокат Игорь Трунов пытался решить все мирно с ООО «Василеостровская клиника репродукции» и ООО «Санкт-Петербургское Агентство репродуктивных технологий» (ООО «СПАРТа). Однако, по его словам, диалога не получилось.

- Мы написали претензию в адрес этих компаний и думали, что все пройдет мирно и без проблем. Ведь все договоры на оказание услуг и оплаченные счета у нас имеются, - поясняет Игорь Трунов. - Они организовали селекторное совещание, на котором объявили, что нанимают адвоката, который будет с нами вести переговоры. Адвокат же нам сообщил, что он напишет ответную претензию нам и пойдет в гражданско-правовой суд, который затянется на несколько лет. Только после этого я им сообщил – стойте, тут ведь не только гражданско-правовой суд, но и могут быть признаки уголовного преступления. И только после этого мы написали заявление в СКР.

«ДЕТИ ЗА ГОД ПОЧТИ НИ РАЗУ НЕ БЫЛИ НА УЛИЦЕ»

Что же касается сурмамы и няни, поначалу они шли на контакт и даже договорились, что пойдут в экспертизу в Сыктывкаре, чтобы установить генетическое родство детей.

Австриец оплатил эту экспертизу. Был назначен день встречи, но в последний момент няня и сурмама передумали. И отдали детей в органы опеки, которые поместили близняшек в больницу.

- Свидетельство о рождении я так и не получил, - делится австриец. - Дети мне не переданы. Они были отданы в управление опеки и попечительства администрации городского округа «Сыктывкар». Я был у них на приеме, поставил в известность о сложившейся ситуации. Дети сейчас находятся под их опекой.

Сейчас к решению вопроса уже подключилась уполномоченная по правам ребенка по Санкт-Петербургу.

- Она держит ситуацию на контроле. Мы на связи с представителями суррогатными агентства и с уполномоченным по Республики Коми. Дети находятся в областной больнице, состояние их удовлетворительное, - сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Однако сейчас у самого отца большие вопросы по поводу состояния здоровья детей. Ведь в первые годы жизни они ежедневно должны быть на прогулках. А девочки за год почти ни разу не выходили из квартиры.

- Суррогатная мать писала отцу, что боится гулять с детьми без документов, поэтому они год сидят в квартире безвылазно. Насколько повлияло это на детей, сказать сложно, - поясняет адвокат Трунов.

19 июля девочкам исполнится один год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы просто инкубаторы»: 70 процентов суррогатных матерей из России рожают детей для китайцев

«Комсомолка» разбиралась, почему жители самой населенной страны в мире ринулись к нам за малышами, тогда как мы сами уже не первый год пытаемся выправить демографию (подробности)

Смерть ребенка от суррогатной матери в Санкт-Петербурге: «Теневое» агентство скрывало младенца от государства

Бизнесвумен пять месяцев держала младенцев дома, когда у малыша произошла внезапная смерть (подробности)