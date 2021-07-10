Умер один из пассажиров катера, врезавшегося в набережную канала в Петербурге

Один из пассажиров катера, врезавшегося в опору моста в Петербурге, скончался Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, что один из пассажиров моторной лодки, которая врезалась в набережную Дуденгорфского канала, скончался. После ЧП мужчина находился в состоянии клинической смерти, его госпитализировали в больницу, но выжить он не смог. Трагедия произошла в субботу, 10 июля 2021 года.

- Скончался, - подтвердил "КП-Петербург" источник.

Известно, что погибший 1971 года рождения.

Судно, на котором плыли девять человек, среди которых были трое детей, вышло из яхт-клуба "Балтиец". За штурвалом был 61-летний мужчина. Как сообщили в следственном комитете на транспорте, в момент столкновения взрослые на судне были пьяны.

Со слов очевидцев, лодка неслась по каналу на большой скорости. В итоге врезалась в опору моста Кадырова, все люди оказались за бортом и получили серьезные переломы.

В итоге следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сейчас продолжается расследование.

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