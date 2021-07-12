Сын Татьяны Булановой раскрыл подробности романа звезды и ее 33-летнего бойфренда

Татьяна Буланова закрутила роман с бизнесменом младше себя на 19 лет. Фото: соцсети

Новые подробности романа звезды 90-х раскрыл сын Татьяны Булановой. Александр Тагрин на программе «Привет, Андрей!» рассказал, что одобряет выбор матери, не смотря на то, что бойфренд младше нее на 19 лет. К слову, старшему ребенку исполнительницы «Не плачь» сейчас 28 лет, а жениху 33 года.

- Мы с ним знакомы, общаемся. Хороший мужчина-парень. Ей очень повезло с ним, - признался сын звезды.

Роман 52-летняя Татьяна Буланова закрутила с бывшим теннисистом и бизнесменом из Санкт-Петербурга. 33-летний Валерий Руднев владеет несколькими точками общепита в Москве и Северной столице. Как рассказали «Комсомолке» друзья артистки, возлюбленный приходит на ее выступления, всегда ее ждет и помогает в разных вопросах, связанных с концертами.

Сын певицы одобрил парня звездной мамы. Фото: соцсети

Сама Буланова долго скрывала бойфренда, пока не засветилась с ним на видео в сторис у друзей. Парочка мило обнималась и целовалась, катаясь на яхте по Неве. Певица, не называя имени жениха, призналась, что он тот мужчина, которого она ждала.

- Любовь у меня случилась. Он предприниматель, бывший спортсмен. Не футболист, эта страница уже перевернута. Но он настоящий мужик, - говорит Буланова. – В 2017 году у меня ушла мама, а через два года мы с ним познакомились. И мне кажется, что Бог послал этого человека, который за меня переживает, мной болеет. Это очень важно. Мама моя не застала его, к сожалению.

Татьяна тоже отмечает, что Валерий театральный человек, который за кулисами готов сделать все для артистов.

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