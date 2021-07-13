"Мальчикам нужен отец": Суд отправил на 1,5 года в колонию петербуржца, взявшего шестерых детей в заложники

За захват шестерых детей в Колпино многодетного отца приговорили к 1,5 годам колонии Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 13 июля 2021 года, в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по делу Дениса Бельтюкова, взявшего в заложники шестерых детей. Инцидент произошел еще 24 ноября 2020 года в квартире дома на Пролетарской улице, где 38-летний мужчина жил с детьми и своей женой. Драма разыгралась из обычного семейного конфликта и ревности - мужчина поссорился с женой, та не хотела возвращаться домой, потому отец и пошел на безумные меры.

- Она мне изменила, я увидел ее геолокацию в телефоне, она ездила в гостиницу, провела там больше шести часов. Она мне сказала, что была с Сережей. Он с деревни с Казани. Я его не знаю, она познакомилась с ним в магазине, где работала, - рассказывал Денис корреспонденту "КП-Петербург" во время инцидента.

Мужчина несколько часов держал детей, вызволять их приехала полиция Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина уверял, что дети не в заложниках и он никому не угрожает, но очень хочет, чтобы жена, которая не ночевала два дня дома, пришла с ним на переговоры.

На суде мужчина вину признал и пояснил, что был не прав, так как надо держать себя в руках и любить в семью.

- Планы на будущее: жить долго и счастливо, - заявил Бельтюков на суде.

Жена обвиняемого тоже вступилась за супруга. Через адвоката она передала, что дети скучают по папе.

- Мальчикам нужен отец. Она его простила, и дети тоже. Сообщила, что сама спровоцировала Бельтюкова, - передал суду представитель пострадавших.

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении.

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По словам Дениса Б., его жена отдыхала с мужчиной в гостинице, после чего он ее вызвал. Супруг обещает не причинять ей вред (подробности)