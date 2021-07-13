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Дом. Семья13 июля 2021 17:38

Ветеринары рассказали, как помочь домашним животным пережить аномальную жару в Петербурге

Из-за духоты количество обращений в ветклиники города выросло в несколько раз
Никита НЕСТЕРОВ
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Специалисты рассказали, как помочь домашним животным пережить жару

Специалисты рассказали, как помочь домашним животным пережить жару

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже второй месяц небывалая жара не хочет покидать Санкт-Петербург. От сильного зноя страдают не только люди, но также их четвероногие друзья. Сразу в нескольких крупных ветлечебницах корреспонденту «КП» подтвердили, что зверушек с перегревом к ним сейчас привозят намного чаще.

- Действительно, количество обращений в ветеринарные клиники сейчас выросло в два, а где-то и в три раза, - рассказал ветеринар Роман Мазур.

Из-за жары все больше хозяев приносят своих питомцев в лечебницу. Хвостатые страдают от теплового удара

Из-за жары все больше хозяев приносят своих питомцев в лечебницу. Хвостатые страдают от теплового удара

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как понять, что у питомца тепловой удар? В первую очередь, обратить внимание на дыхание, - оно будет учащенным. Еще один симптом - повышенная температура. Если такое случилось – нужно отнести животное в тень, снять с него ошейник, дать холодной воды. Если после этого питомцу не стало легче – обратитесь в ветклинику.

- Самое главное в такую жару - обеспечить своего любимца достаточным количеством воды, в том числе, во время прогулки, - советует начальник лечебно-диагностического отдела городской ветеринарной станции Анна Барагина. – А вот шерсть сбривать не нужно. Многие хозяева хотят облегчить страдания своему лохматому питомцу, поэтому на летний период бреют его. Однако это распространенная ошибка, так как шерсть играет важную роль в терморегуляции животного и защищает кожу от ожогов. Чтобы помочь своему питомцу, вы можете чаще вычесывать его или подстричь, но только не слишком коротко.

Животных рекомендуется стричь, но не коротко. Лучше вычесывать подшерсток

Животных рекомендуется стричь, но не коротко. Лучше вычесывать подшерсток

Фото: Артем КИЛЬКИН

Внимательными нужно быть и на прогулке. В отличие от нас, животные очень редко выбираются на прогулку в обуви. Поэтому есть большой риск, что питомец обожжет лапы об раскаленный асфальт. Чтобы любимец не пострадал, Анна Барагина советует выводить своего четвероногого друга на прогулку как можно раньше утром и как можно позже вечером.

В квартире питомцам тоже необходимо создать максимально возможный комфорт. Если нет кондиционера, нужно открывать окна и двери и устраивать сквозняк, чтобы питомец не мучился от духоты. Если он любит купаться – устройте ему прохладную ванну. Но если нет – то заставлять не стоит.

Да и гулять под солнцем не следует, лучше выбирать тенек

Да и гулять под солнцем не следует, лучше выбирать тенек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Перепады температур могут только вызвать излишний стресс, - отмечает Анна Барагина. - Лучше в течение дня обмакните лапы, живот или умойте мордочку вашему любимцу. Можете также поставить миску с водой посреди комнаты или использовать пульверизатор, чтобы подарить дополнительную влагу.

ЦИФРЫ

По данным Городской ветеринарной станции:

1 000 000 миллион домашних кошек и 300 000 собак в Петербурге.

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