Ветеринары рассказали, как помочь домашним животным пережить аномальную жару в Петербурге

Специалисты рассказали, как помочь домашним животным пережить жару Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже второй месяц небывалая жара не хочет покидать Санкт-Петербург. От сильного зноя страдают не только люди, но также их четвероногие друзья. Сразу в нескольких крупных ветлечебницах корреспонденту «КП» подтвердили, что зверушек с перегревом к ним сейчас привозят намного чаще.

- Действительно, количество обращений в ветеринарные клиники сейчас выросло в два, а где-то и в три раза, - рассказал ветеринар Роман Мазур.

Из-за жары все больше хозяев приносят своих питомцев в лечебницу. Хвостатые страдают от теплового удара Фото: Артем КИЛЬКИН

Как понять, что у питомца тепловой удар? В первую очередь, обратить внимание на дыхание, - оно будет учащенным. Еще один симптом - повышенная температура. Если такое случилось – нужно отнести животное в тень, снять с него ошейник, дать холодной воды. Если после этого питомцу не стало легче – обратитесь в ветклинику.

- Самое главное в такую жару - обеспечить своего любимца достаточным количеством воды, в том числе, во время прогулки, - советует начальник лечебно-диагностического отдела городской ветеринарной станции Анна Барагина. – А вот шерсть сбривать не нужно. Многие хозяева хотят облегчить страдания своему лохматому питомцу, поэтому на летний период бреют его. Однако это распространенная ошибка, так как шерсть играет важную роль в терморегуляции животного и защищает кожу от ожогов. Чтобы помочь своему питомцу, вы можете чаще вычесывать его или подстричь, но только не слишком коротко.

Животных рекомендуется стричь, но не коротко. Лучше вычесывать подшерсток Фото: Артем КИЛЬКИН

Внимательными нужно быть и на прогулке. В отличие от нас, животные очень редко выбираются на прогулку в обуви. Поэтому есть большой риск, что питомец обожжет лапы об раскаленный асфальт. Чтобы любимец не пострадал, Анна Барагина советует выводить своего четвероногого друга на прогулку как можно раньше утром и как можно позже вечером.

В квартире питомцам тоже необходимо создать максимально возможный комфорт. Если нет кондиционера, нужно открывать окна и двери и устраивать сквозняк, чтобы питомец не мучился от духоты. Если он любит купаться – устройте ему прохладную ванну. Но если нет – то заставлять не стоит.

Да и гулять под солнцем не следует, лучше выбирать тенек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Перепады температур могут только вызвать излишний стресс, - отмечает Анна Барагина. - Лучше в течение дня обмакните лапы, живот или умойте мордочку вашему любимцу. Можете также поставить миску с водой посреди комнаты или использовать пульверизатор, чтобы подарить дополнительную влагу.

ЦИФРЫ

По данным Городской ветеринарной станции:

1 000 000 миллион домашних кошек и 300 000 собак в Петербурге.

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