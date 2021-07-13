Подводную лодку М-96 времен Великой Отечественной войны нашли на дне Финского залива

В Финском заливе обнаружена подводная лодка М-96, затонувшая в 1944 году / Фото: Разведывательно-водолазная команда

В Финском заливе нашли подводную лодку М-96, затонувшую еще в 1944 году во время Великой Отечественной войны. Советско судно, нежно прозванное "малюткой", считалось пропавшим без вести. Разведывательно-водолазная команда искала лодку в водах Российской Федерации последние три года, предполагая, что лодка погибла на минных заграждениях "Зееигель". Однако судно было обнаружено в водах Балтийского моря на территории Эстонии. Об этом разведывательно-водолазная команда рассказала во вторник, 13 июня 2021 года.

Советская подлодка считалась без вести пропавшей / Фото: Разведывательно-водолазная команда

- Поиски продолжались совместно с эстонскими поисковиками из команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили своим гидролокатором объект, похожий на подводную лодку. Водолазное обследование находки проводилось 10 июля 2021 года. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка - это М-96, - рассказали поисковики.

Известно, что первым командиром лодки был легендарный Александр Иванович Маринеско. Подлодка участвовала в боях 1941 года в Балтике, даже совершила боевой поход в Ладожское озеро.

Судно затонуло в водах Балтики на территории Эстонии / Фото: Разведывательно-водолазная команда

Трагедия произошла в седьмой поход М-96. 7 сентября 1944 года "малютка" под командованием капитан-лейтенанта Карташова Николая Ивановича отправилась в Балтийское море. Она должна была преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе. Однако связь с судном была потеряна.

Оказалось, что лодка незаметно прошла мимо немецких субмарин в Нарвском заливе. Но погибло судно, вероятнее всего, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей.

- Машинный телеграф на мостике показывает команду «Полный вперед», руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус, - рассказали специалисты.

Вместе п подлодкой погибли 22 человека / Фото: Разведывательно-водолазная команда

Предположительно, лодка ушла на дно в 3:48 ночи 10 сентября 1944 года. Вместе с ней погибли 22 члена экипажа.

Эксперты отмечают, что обнаружение М-96 означает, что в рамках границ России не осталось не найденных советских лодок, и фактически подводная война на этом участке окончена.

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