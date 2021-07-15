Метро Санкт-Петербурга: Схема, как ориентироваться и оплатить проезд

Как пользоваться метро Петербурга: Схема и инструкция Фото: Артем КИЛЬКИН

Метро Санкт-Петербурга одно из старейших в России, было открыто в 1955 году, а также самое глубокое в мире. Сейчас метрополитен Северной столицы насчитывает пять линий и 72 станции, восемь из которых являются объектами культурного наследия России. Отличительная особенность петербургской подземки - станции закрытого типа - пути и платформу разделяют стены с дверьми. Это сделано на случай потопа, чтобы вестибюль не оказался в воде. "Комсомолка" рассказывает, как пользоваться метро Санкт-Петербурга, оплатить проезд и ориентироваться в линиях.

СХЕМА МЕТРО ПЕТЕРБУРГА

Сеть метрополитена Северной столицы на 2021 год состоит из пяти линий и 72 станций. Однако уже строится шестая линия, запланированы седьмая, которая станет кольцевой, и восьмая. Все линии имеют свое официальное название: 1 - Кировско-Выборгская, 2 - Московско-Петроградская, 3 - Невского-Василеостровская, 4 - Правобережная и 5 - Фрунзенского-Приморская. Однако сами петербуржцы линии метро называют "ветками" и просто по цветам: красная, синяя, зеленая, оранжевая и фиолетовая соотвественно.

Заблудиться в метро невозможно, везде есть схемы и указатели на русском и английском языках Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На каждой ветке есть пересадочные станции, которые соединяют одну линию с другой. Самое большое количество пересадочных узлов располагается на красной ветке, она соединяется с зеленой, оранжевой, фиолетовой и синей линиями. Единственный узел, который соединяет не две, а три линии - "Спасская", "Садовая" и "Сенная площадь", это оранжевая, фиолетовая и синяя ветки соотвественно.

Схема метро Петербурга / Фото: Петербургский метрополитен

Заблудиться в метро Петербурга невозможно. На каждой станции есть указатели, продублированные на английском языке. В среднем время поездки от конечной до конечной станции занимает около 40-50 минут. Рассчитать удобный маршрут от станции до станции можно с помощью интерактивной карты петербургского метрополитена по ссылке.

ВРЕМЯ РАБОТЫ МЕТРО

Чтобы наверняка не опоздать на последний поезд, а также знать, во сколько можно уехать с утра, лучше запомнить, что в среднем петербургский метрополитен работает с 6 часов утра до полуночи. Исключением являются праздничные дни, когда метро работает всю ночь. Об этом пресс-служба подземки всегда сообщает заранее. Однако в действительности график работы станций более разнообразный - некоторые открываются уже в 5:30, а закрываются в час ночи, когда прибывает последний поезд.

На сайте метрополитена опубликован точный режим работы всех станций, а также график отправления поездов - ссылка.

Некоторые станции в метро закрытого типа, например "Маяковская" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ОПЛАТА ПРОЕЗДА В МЕТРО

Уникальность петербургского метро еще в том, что для проезда пассажиру необходимо купить не билетик, а жетон. Его надо кинуть в специальное отверстие в турникете. Однако жетон это лишь одна поездка на метро. На 2021 год стоимость проезда - 60 рублей. За провоз габаритного багажа придется заплатить такую же стоимость.

Купить жетон или пополнить проездной можно на кассе или в автомате Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Но есть и множество единых проездных билетов, с их списком можно ознакомиться по ссылке. Чаще всего петербуржцы пользуются картой "Подорожник". Ее можно приобрести в кассе метрополитена за 70 рублей, а баланс проездного пополнить на любую удобную сумму. Важно, что оплачивать проезд по "Подорожнику" можно и в наземном транспорте города. Пользоваться "Подорожником" очень удобно, пополнять баланс можно, как в кассе метрополитена, так и в специальных аппаратах, установленных в вестибюле на каждой станции. И что еще более приятно, стоимость проезда по "Подорожнику" значительно дешевле, чем обычный жетон - на 2021 год поездка обойдется в 41 рубль.

Если нет времени или желания стоять в кассу, то оплатит проезд можно бесконтактным способом с помощью банковской карты или смартфона. На каждом турникете установлены специальные считыватели, обозначенные желтым кругом. Для оплаты надо просто поднести банковскую карту или смартфон к этому кругу, деньги спишутся, а турникет откроет проход.

Оплата производится легко - надо прислонить проездной, карту или смартфон к желтому кругу на турникете Фото: Александр ГЛУЗ

ПРОЕЗД С ДЕТСКИМИ КОЛЯСКАМИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Петербургским метро легко могут воспользоваться люди с инвалидностью или пассажиры с детскими колясками. На каждой станции есть дежурные, которые помогут пассажирам спуститься и подняться по эскалатору, а также посадят в вагон. Далее заявка передается дежурному по обслуживанию пассажиров на станции назначения или станции пересадки. Пассажиры могут оформить заявку на сопровождение, позвонив по телефону Информационно-справочного центра метрополитена 8-800-350-11-55.

Поездка в метро доступна и маломобильным гражданам, и пассажирам с детскими колясками Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Добавим, что провозить животных в метро можно только в специальной клетке, корзине, коробе или другом приспособлении, которое не позволит выйти животному на территорию платформы или вагона. Исключение - собаки-поводыри на поводке, сопровождающие инвалидов по зрению. При этом у пассажира должны быть с собой документы, подтверждающие специальное обучение пса.

И метро Петербурга - это красиво Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Развод мостов в Санкт-Петербурге: Какие мосты разводят и их расписание

"Комсомолка" подготовила график, когда происходит развод мостов в Санкт-Петербурге (подробности)

Санкт-Петербург официальный: публикуем подборку полезных сайтов города

"Комсомолка" собрала все самые полезные порталы про Санкт-Петербург, официальные сайты ведомств, экстренных служб и транспорта (подробности)