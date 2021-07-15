Уголовное дело завели на парня, попытавшегося пройти без маски в торговый центр

На парня, подравшегося с охранником, завели уголовное дело. Фото: Скриншот видео

На 21-летнего парня по имени Даниил, который подрался с охранником в ТЦ «Европолис» из-за отсутствия маски на лице, завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в четверг, 15 июля, сообщил управляющий партнер компании Fort Group, которая контролирует ТЦ, Максим Левченко.

- Да, действительно, по результатам проверки, организованной правоохранительными органами, было возбуждено уголовное дело, - подтвердил собеседник издания. – Статья 116 УК РФ – «Побои».

Уточним: максимальное наказание, которое предусматривает эта статья – до двух лет лишения свободы. При этом Максим Левченко отметил, что ни администрация торгового центра, ни руководство компании Fort Group заявлять в адрес парня дополнительные претензии не планируют. Что же касается самого охранника, который жестко задержал «безмасочника», то он находится на рабочем месте.

Напомним: инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 июля. По словам отца Даниила, адвоката Константина Романюка, охранник ТЦ чуть не задушил парня, хотя тот пообещал, что купит маску в автомате. Руководство комплекса излагает другую версию событий: с их слов, Даниил сам спровоцировал секьюрити, а жесткое задержание было вполне оправданным.

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