Служебная собака отыскала пропавшего мальчика в Петербурге

В Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге служебная собака помогла найти пропавшего мальчика. В ночь на четверг, 15 июля 2021 года, в полицию Московского района обратилась обеспокоенная 40-летняя женщина, мать 12-летнего ребенка. Она рассказала, что около 17 часов ее сын ушел гулять, но до сих пор не вернулся. Самостоятельные поиски не принесли плодов, поэтому петербурженка попросила о помощи.

- В СНТ "Электроаппарат", в котором проживает семья, незамедлительно выехали сотрудники полиции. К розыску также подключился сотрудник кинологической службы со специально обученной служебной собакой - овчаркой по кличке Есения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Собаке дали изучить одежду пропавшего мальчика, запомнить его запах. В считанные минуты Есения взяла след и понеслась на спасение. Чуть больше часа понадобилось служебному псу, чтобы обнаружить ребенка.

Есения привела полицейских к бытовке, которая находится на одном из участков этого же садоводства. В ней мирно спал пропавший ребенок.

Оказалось, мальчик гулял по даче и так увлекся, что решил не возвращаться домой, а заночевать в открытом вагончике. С мальчиком все в порядке, его передали родителям.

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