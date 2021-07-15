"Я никогда не плясал ни под чью дудку": Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев жестко отреагировал на запрет фестиваля в Петербурге

Лидер "Алисы" Константин Кинчев заявил о двойных стандартах Смольного Фото: принтскрин видео.

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев записал обращение к властям Санкт-Петербурга. Музыкант резко отреагировал на проверку подпольных концертов, которую устроил комитет по культуре. Видео с обращением он опубликовал в социальных сетях 15 июля 2021 года.

- Докатились. Оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования. Я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет не собираюсь. Если это попадает под ваши законы, закрывайте меня по уголовке, - заявил Кинчев.

Кинчев заявил, что Смольный избирательно отменяет массовые мероприятия, запрещая концерты и оставляя ЕВРО-2020 и "Алые паруса". При этом его возмутило, что его фестиваль KKkinchevFest сначала ограничили до 3 тысяч посетителей, а после и вовсе отменили. Музыкант считает, что это двойные стандарты.

Также рокер заявил, что власти следовало ввести чрезвычайное положение в стране из-за пандемии.

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