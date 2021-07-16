«Остается в больнице»: Что известно о состоянии Михаила Боярского, госпитализированного с коронавирусом

Михаил Боярский пока что остается в больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Михаил Боярский, у которого выявили заражение коронавирусом, остается в больнице имени Боткина. Об этом «КП-Петербург» в пятницу, 16 июля, сообщили в театре имени Ленсовета где служит знаменитый актер.

- Никаких изменений в состоянии и самочувствии Михаила Сергеевича нет, никаких новых симптомов не появилось, - кратко прокомментировал состояние главного мушкетера страны представитель театра. - Чувствует себя хорошо. Информации о том, когда его собираются выписывать, пока нет.

Ранее, напомним, источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Комсомолке», что Народный артист РСФСР проведет в больнице около двух недель – в зависимости от того, как будет (или не будет) развиваться заболевание. Тем не менее увидеть Михаила Боярского на театральных подмостках в ближайшее время поклонникам уже не удастся – театр имени Ленсовета завершает сезон, и спектаклей с участием кумира миллионов в расписании больше нет.

Напомним: Михаила Боярского госпитализировали несколько дней подряд. Как выяснила «КП-Петербург», такое решение родственники и врачи приняли на всякий случай – а COVID-19 у актера обнаружили вообще случайно. Болезнь протекает бессимптомно, однако в силу возраста Боярского пока что оставляют под присмотром врачей.

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