Милану Тюльпанову застукали с новым ухажером, который судится с женой из-за побоев

После развода Милана Тюльпанова не афиширует свои отношения. Фото: соцсети

Экс-супругу Александра Кержакова поймали в объятиях московского блогера. Милану Тюльпанову заподозрили в новом романе с Русланом Баргаевым. Парочка уехала вместе отдыхать в Геленджик, где в одном из ресторанов их застукали, когда те миловались. Фотографии уже разлетелись в соцсетях.

Свои отношения оба не афишируют, но зато снимают совместные видео для TikTok и общаются в общей компании. Милана накануне проводила много времени с лучшим другом Баргаева, тоже блогером, Женей Ершовым, бывшим парнем Карины Кросс.

Тюльпанову и Баргаева застукали в объятиях друг друга. Фото: t.me/yobajur

Интересно, что Руслан Баргаев сейчас судится с своей бывшей гражданской женой. Мать их общей дочери Елизавета Владиславская обвинила блогера в побоях. По ее словам, он удерживал ее в квартире и поднимал руку.

- Он пока кровь не увидит, не успокаивается. Когда я узнавала об очередной измене, и я собирала вещи, то получала, - признавалась Елизавета Владиславская в программе «Человек и закон» 20 июня 2021 года.

В итоге после очередного избиения Владиславская забрала дочь и ушла от Баргаева.

Как именно и когда Милана Тюльпанова познакомилась с новым женихом, пока неизвестно. К слову, бывшая супруга футболиста «Зенита» сама не так давно стало холостячкой. В апреле 2021 года Милана развелась с очередным супругом по имени Евгений. Саму свадьбу молодожены сыграли тремя месяцами ранее. Правда потом признались, что тожество было шуточным. Возлюбленный оказался мошенником.

- У нас с Женей больше нет ничего общего. Этот человек оказался крупным мошенником, кинув на бабки огромное количество людей, был трижды судим, - заявила тогда Милана в Instagram.

Вместе они снимают видео для TikTok. Фото: соцсети

Кстати, Тюльпанова неоднократно заявляла, что переживала домашнее насилие и в браке с Александром Кержаковым. Напомним, поженились они в июне 2015 года. Милана — дочь сенатора Вадима Тюльпанова, который скончался в апреле 2017 года. Летом того же года у пары родился сын Артемий. В мае 2018 года Александр и Милана разорвали отношения, а в апреле 2019-го они развелись.

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