«Это был современный юродивый, чей смех имел целительную силу»: писатель Евгений Водолазкин о смерти Петра Мамонова

Для Евгения Водолазкина Петр Николаевич был не похожим на других. Фото: instagram.com/evgenyvodolazkin_ru

В Москве на 71-ом году жизни в четверг, 15 июля 2021 года, умер актер, поэт и музыкант Петр Мамонов. Артист скончался в реанимационном отделении в Коммунарке от осложнений, связанных с коронавирусом. Писатель Евгений Водолазкин отреагировал на смерть артиста у себя в Instagram.

-Уход Петра Мамонова — горестное известие для нас всех. Этот удивительный, ни на кого не похожий человек воплощал русское юродство в самом глубинным смысле. Конечно, он был эксцентричен, но не всякая эксцентрика духовна. Эксцентрика Мамонова была именно такой — это был современный юродивый, чей смех имел целительную силу. Потому что это был смех того, кто днем смеется над миром, а ночью его оплакивает — в этом и состоит высший смысл юродства, как сказано в одном из тропарей: «безумием мнимым безумие мира обличил», - написал Водолазкин.

Многим Петр Мамонов нравился не только за музыкальный талант, но и за то, как он мыслил, как смотрел на жизнь... Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Писатель вспомнил, как Петр Мамонов сыграл роль отца Анатолия в фильме Павла Лунгина «Остров».

— Он не играл там, а жил — именно так он ходил, размышлял, молился. Потрясающая убедительность этого образа вызвана именно этим обстоятельством, - уверен он.

В своем посте Евгений Водолазкин отметил, что Петра Мамонова будет очень не хватать.

- Я не представляю, кто займет его важный пост всероссийского юродивого — а такие люди нужны, они делают мир добрее и выше, - подытожил писатель.

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