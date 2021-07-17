«Слава того не стоит»: Как живет 11-летний петербуржец, которому поездом отрезало ноги

Мальчик привыкает к инвалидной коляске. Фото: ruptly.tv

Больше чем полгода назад трагедия едва не унесла жизнь 11-летнего петербуржца. 26 декабря 2020 года Аркадию Аксенову отрезало ноги товарным поездом, когда парень попытался запрыгнуть на состав и прокатиться, чтобы сделать эффектное видео для соцсетей. Но все пошло не по плану, вагон тряхануло и «зацепер» оказался под колесами. Рассказываем, как сложилась судьба школьника и как он живет сейчас.

На экстремальный поступок Аркадий подговорили мальчишки, которые сами занимаются зацепингом (проезд снаружи состава поезда – прим. ред.). Парню польстила возможная слава в Интернете, захотелось тоже попробовать. Но потом он испугался.

- Я пытался съехать с темы, но они начали мне говорить: «Если ты сейчас уйдешь, то мы обеспечим тебе плохую славу в школе, тебе будет каждый первоклассник плевать в спину, тебя будут поджидать в туалете, - рассказывает он журналистам видеоагенства ruptly.tv

Чтобы не прослыть трусом, Аркадий все-таки запрыгнул на поезд, но не удержался. Школьник упал прямо под колеса и по нему проехал весь состав. А мальчишки, которые были с ним, убежали.

- Потом они во дворе друзьям рассказывали, что очень сожалеют, что быстро убежали, надо было снимать как он истекает кровью. Ребята не особенно стесняясь, говорят о том, что они покинули место происшествия не потому, что испугались или что-то такое, они не хотели, чтобы знали об их причастности к произошедшему, - продолжает мама Аркадий Мария Петрова.

Ноги было не спасти, едва остался жив и сам Арсений. За полгода мальчик пережил несколько операций, хотя его по-прежнему мучают фантомные боли. Школьник быстро освоил инвалидную коляску, учится ходить на протезах и продолжает привыкать к новой жизни. Сам он признается, что старается бодриться и искать позитив в этой ситуации.

- Я начал заниматься больше спортом, в моей жизни появилось гораздо больше добрых людей, - признается он. - Но эта слава того не стоит. Это сильно большой риск. Хоть и в спорте тоже есть большой риск, но он меньше, чем кататься на поездах.

Кстати, следователи заводили уголовное дело. Мальчишки, которые привели Аркадия на железную дорогу в тот роковой день, «идут в отказ» – они настаивают на том, что не имеют к трагедии никакого отношения, несмотря на то, что следствием их присутствие и участие, по словам Марии, достоверно установлено. А их родители так ни разу и не позвонили женщине и не справились о состоянии ее сына.

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