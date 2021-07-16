Блогера Пашаева задержали в Петербурге за звонки с угрозами инспектору ДПС

Петербургского блогера задержали за угрозы сотруднику ДПС Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге 24-летний блогер и предприниматель Эмиль Пашаев снова попал в поле зрения полиции. В отношении гонщика возбудили уголовное дело за серьезные угрозы сотруднику ДПС. Об этом рассказал в пятницу, 16 июля 2021 года, следственный комитет.

- 7 июня в Приморском районе блогера Пашаева остановили за рулем автомобиля "Шевроле" за нарушения правил ПДД. Во время составления протокола парень выражался грубой нецензурной бранью, проявляя пренебрежительность и неуважение к представителям власти, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся, - рассказали в следственном комитете.

После этого Пашаев где-то нашел мобильный номер телефона одного из инспекторов и стал ему звонить, высказывая угрозы в его адрес, а также семьи полицейского.

Парня несколько раз задерживали с погоней инспекторы полиции Фото: принтскрин видео.

Однако это не первый раз, когда блогер попадает в поле зрения полиции. Как ранее рассказывал "Дорожный инспектор", 26 июля Пашаев, который также является одним из совладельцев автосервиса и службы проката электросамокатов на Парашютной улице, позвонил в полицию и сообщил, что его сервис ограбили. Однако грабителей в итоге не оказалось. Позже сотрудники ДПС с погоней задержали блогера на мотоциклов без госномеров.

- Пока инспекторы оформляли все эти бумаги, бизнесмен вел себя заносчиво, говорил, что у него есть связи в главке и управлении собственной безопасности. Он обещал, что устроит им большие проблемы и оставит без работы, - пояснил "Дорожный инспектор".

Сейчас следователи установили, что Пашаев неоднократно привлекался к уголовной отвественности. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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