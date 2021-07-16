«Живут душа в душу»: Ивановский ритуальщик продал машину, чтобы пересадить кошке почку в Петербурге

Ивановский ритуальщик продал машину и забрал донора, чтобы пересадить кошке почку в Петербурге

Прошлым летом в одной из частных ветеринарных клиник Петербурга сделали необычную операцию. Кроме нашего города, такие способы лечения животных практикуют лишь в двух американских университетах, расположенных в Джорджии и Пенсильвании. Кошка Пеструша, страдавшая почечной недостаточностью, получила донорский орган от бездомного Персика. В итоге у нее стало три почки, а мурлыка остался с одной.

По условиям договора с лечебницей, хозяин хвостатой пациентки Максим Зинов обязался забрать к себе домой в Кинешму обоих. «Комсомолка» решила узнать о том, как спустя год после лечения сложилась судьба животных.

Приключения Пеструши и Персика

Чтобы оплатить процедуру стоимостью в несколько сотен тысяч рублей, владельцу похоронного бюро Максиму Зинову пришлось продать один из своих автомобилей. Второй он разбил на обратном пути, когда спустя месяц после выписки из петербургской клиники они с Пеструшей ездили долечиваться в Москву. Чудом, ни Максим, ни его любимица не пострадали в той аварии, чего не скажешь о машине. После столкновения с грузовиком от автомобиля бизнесмена осталась лишь груда искореженного металлолома.

Персик (справа) был обычным бродягой, а стал героем

Но это не стало единственным приключением, которое произошло с Пеструшей за этот год. Вернувшись из Петербурга, Максим снял для животных квартиру, чтобы те находились на карантине. Бизнесмен проведывал своих питомцев два раза в день, чтобы принести им еду и убрать за ними. Но однажды зимой, во время сильных морозов в доме лопнули трубы. И если бы Максим вовремя не пришел проведать Пеструшу и Персика, они могли бы замерзнуть.

Как кошка с собакой

К счастью, больше ни в никакие переделки животные не попадали. Сейчас они восстановились и полны сил. Вместе носятся по дому Максима целый день. За этот год животным удалось подружиться не только друг другом, но и с собакой предпринимателя. Как говорит сам хозяин, питомцы живут душа в душу.

- Их жизнь наладилась. Трехлетний Персик повзрослел и возмужал. Я забирал его, конечно уже не котенком, но совсем юным и не окрепшим. Персик до сих пор остался таким же хулиганом. Ободрал все обои и съел цветы в доме, - рассказывает Максим.

Теперь коты живут душа в душу

А вот одиннадцатилетняя Пеструша более спокойна, чем ее новый друг и спаситель. Сказывается возраст. Кроме того, ей по-прежнему приходится соблюдать диету из специальных кормов и принимать лекарства. Но и она тоже довольно бодра и не прочь поиграть с остальными животными Максима.

- В выходные и праздники Пеструша может получить кусочек вареной курочки, слегка отступив от лечебной диеты, а Персик гурман - есть что попало не будет. Предпочитает качественные корма и тоже вареную курочку. Можно сказать, их объединяет любовь к этому блюду, - поделился Максим.

Раз в три-четыре месяца бизнесмен из Кинешмы возит Пеструшу и Персика в Петербург на прием к доктору Алипову. Максим говорит, что анализы у обоих котов хорошие. Его слова подтверждает и сам ветеринар.

И даже подружились с собакой Фото: Предоставлено "КП"

PS

Сейчас можно смело сказать о том, что эта история закончилась благополучно для всех, а в ведь год назад Александр Алипов и Максим Зинов стали мишенью российских зоозащитников. Ветеринару даже угрожали. Ведь по мнению оппонентов, доктор пускал животных-отказников на органы в угоду богатым клиентам, а многие коллеги из профессионального сообщества были уверены, что Пеструша и Персик долго после операции не протянут.

- Что я могу сказать - операция прошла успешно, как и ожидалось. У животных хорошие анализы. Их пригодится сдавать раз в несколько месяцев. За этот год мы провели еще несколько подобных операций. Все животные остались живы и пошли на поправку, - подытожил Александр Алипов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Донора никто не спрашивает

- Александр Алипов действительно профессионал высокого уровня, который совершил прорыв в ветеринарии. Но, как по мне такие операции, не совсем этичны. Донора сам не решает, хочет ли он сам отдавать почку. Это парный орган, значит их должно быть две. Конечно, кошка может жить и с одной почкой, но это может привести к тому, что питомец может умереть раньше или у него начнутся проблемы со здоровьем, - высказался ветеринарный врач Александр Шпак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Музыканты из Петербурга сыграют концерт ради спасения котенка с загадочной болезнью

Трехмесячный мейн-кун страдает от вируса, который считается неизлечимым (подробности)

«Помогла девочке заговорить»: Как в Петербурге работают собаки-терапевты

Хвостатые лекари лечат душевные травмы, физиологические проблемы и исправляют трудных подростков (подробности)