Музыканты из Петербурга сыграют концерт ради спасения котенка с загадочной болезнью

Музыканты из Петербурга сыграют концерт ради спасения котенка от смертельной болезни Фото: Предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге семейная пара спасает своего маленького котенка по имени Снитч от смертельной болезни - FIP связанного с мутацией кошачьего коронавируса. Юлия и Артем взяли себе очаровательного золотистого окраса мейн-куна. "Ласковый урчальник", как сами называют котофея его хозяева. Малыш оказался с волшебным характером, любителем неспешных игр и почесываний животика. Пара, как положено, сделала котенку прививку, чтобы защитить еще не окрепший иммунитет от болезней. Однако после этого здоровье Снитча резко ухудшилось. Теперь, чтобы спасти жизнь малыша от редкой болезни, ему необходим курс лечения. Для этого Юлия и Артем решили организовать концерт.

"СНАЧАЛА НАЧАЛ ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ, ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ОТЕК В ЛЕГКИХ"

Сейчас Снитчу всего три месяца и ему, вместе с "родителями" приходится каждый день бороться за жизнь. До недавних пор инфекционный перитонит кошек (FIP) считался неизлечимой болезнью, но за последнее время в его диагностике и лечении появились большие успехи. Болезнь возникает как мутация коронавируса (но не того, от которого сейчас страдает вся планета). Чаще всего после стрессовой ситуации в жизни кошки.

Снитчу всего 3 месяца и у него обнаружили болезнь, которая долгое время считалась неизлечимой Фото: Предоставлено "КП"

- Болезнь мутировала после прививки. Единственное, как бы ни хотелось найти виноватых – прививка здесь не при чем. Она всего лишь сработала катализатором. Все дело в конкретном организме и его иммунитете. Это реакция на стресс, - рассказал "КП-Петербург" хозяин кота Артем.

Неладное с котом хозяева заметили на третий день после вакцинации. Сначала Снитч начал тяжело дышать. Его взяли в охапку, отнесли в ветеринарку и выяснилось, что у животного отек легких.

"КОНЦЕРТ ВО СПАСЕНИЕ"

Оказалось, что спасти котенка все же можно. В России уже два года успешно борются со смертельной болезнью экспериментальным препаратом. Его производят в Китае, но стоимость пока "негуманная" - один пузырек спасительных уколов обходится порядка 6 тысяч рублей. Всего Снитчу необходимо 84 дня ежедневных уколов, курс лечения выходит порядка 250 тысяч рублей.

Сейчас Снитчу уже сделали 19 уколов. Кот чувствует себя здоровым, ест за двоих, играет за четверых, ходит в лоточек по расписанию.

- Но как бы мы не бодрились, прекрасно отдаем себе отчет – его жизнь поддерживают исключительно уколы. Стоит пропустить хотя бы один и все вернутся на круги своя. А без уколов малыш и вовсе не жилец, - отметил Артем.

Юлия и Артем выступят на сцене, чтобы заработать деньги на дорогостоящее лекарство Фото: Предоставлено "КП"

- Откровенно говоря, мы не тянем, но отпустить и забыть не можем, а просить неловко. Поэтому делаем благотворительный концерт. Я буду петь – отдам свой голос за жизнь маленького Снитча, - рассказала Юлия.

Выступать семейная пара будет сама, их творческий коллектив называется "Июлия".

- На самом деле, я посвящаю стихи своей жене и прекрасной музе. А она пишет на них музыку и поет для меня. Я люблю ее всю сознательную жизнь. 14 лет понадобилось, чтобы добиться ее руки и сердца, - поделился Артем.

Мужчина признается, они неизвестны и непопулярны, поют для друг друга и близких. 4 апреля в баре "Фасоль" решили провести благотворительный концерт. Вход свободный и пожертвования на лечения кота по желанию.

- Раньше мы сами помогали. Устраивали концерт для поддержки приюта для собак. Собрали почти 40 тысяч рублей. И вот, настал тот день, когда помощь понадобилась нам.

У малыша есть шанс на спасение

"ПОЯВИЛАСЬ МИССИЯ - РАССКАЗАТЬ, ЧТО СПАСЕНИЕ ЕСТЬ"

- Когда мы создали сайт, страницу в Instagram про болезнь котенка, пригласили людей на концерт, то получили очень большой отклик. Оказалось, что существует большое сообщество хозяев, чьи животные страдают от этой болезни. Они делятся советами, поддержкой, - рассказал хозяин кота. - За это время у нас появилась миссия - мы очень хотим привлечь максимальное внимание к проблемам котиков с FIP. Возможно, тогда лекарство станет более доступным. Или хотя бы информация станет общеизвестной, ведь большинство кото-родителей и даже ветеринаров уверены, что от FIP нет лекарства.

КОНКРЕТНО

Благотворительный концерт для спасения котенка состоится 4 апреля с 19 до 23 часов в караоке-баре "Фасоль" на Обводном канале, 136. Также его можно будет посмотреть онлайн в прямом эфире на странице Instagram Снитча. Кроме того, неравнодушные могут помочь и не приходя на концерт.

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