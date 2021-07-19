Частную подземную тюрьму с крематорием нашли в коттедже под Петербургом

Подземную тюрьму с крематорием нашли в частном доме под Петербургом / Фото: 47news

Под Санкт-Петербургом в поселке Новый Петербург Всеволожского района нашли коттедж, в котором располагалась подземная тюрьма с крематорием. О жутком и таинственном месте стало известно в понедельник, 19 июля 2021 года. Как оказалось, владельцами бункера и частного дома являлись бывший сотрудник ФСИН и некое частное лицо.

- В подвале находятся три камеры, в каждой находятся железные двухъярусные кровати, умывальник и унитаз. Коридор заканчивается решеткой и дверным проемом. За ним помещение, это пункт охраны - бетонная стенка по пояс, стоящая буквой “П”, - пишет издание 47News.

Также на территории участка находится помещение в огромной печью размером с человека. Предположительно, она служила в качестве крематория. Сам дом по территории огорожен забором высотой три с половиной метра. Причем металлические листы установлены под углом внутрь, что было тяжелее выбраться.

Местные жители рассказывают, что год назад на территории коттеджа работал следственный комитет. Известно, что размер бункера 15 на 15 метров. Как рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, следователям об этом месте было известно, при проверке никаких нарушений они не обнаружили.

- Об этом доме известно уже год. Там проводили проверку, но ничего криминального не нашли. Также нет подтверждения, что печь использовалась в качестве крематория, - пояснил источник.

Также отмечается, что секретная тюрьма проходила по громкому делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия. В 2018 году по его "Мерседесу" открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля.

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