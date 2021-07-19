Статуэтку "Оскар" подняли со дна Невы в Петербурге

Со дна Невы подняли статуэтку "Оскар" Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге со дна Невы подняли "Оскар". Необычную награду за "чертовскую смелость и дерзость" случайно обнаружил водолаз-любитель. Фотографии забавной находки появились в социальной сети в понедельник, 19 июля 2021 года.

Необычный сувенир нашел водолаз-любитель Фото: СОЦСЕТИ

- Любитель доставать со дна Невы и каналов вещи, случайно нашел "Оскар". Награжден им был Виталий Зыков в номинации "Чертовская смелость и дерзость", - сообщили в соцсети.

Год награждения на статуэтке не указан. Сама же фигурка под воздействием воды немного облезла, но не потеряла свой блеск и привлекательность.

Теперь хозяина фигурки ищут, чтобы повторно вручить награду Фото: СОЦСЕТИ

Почему некий Виталик решил избавиться от такой награды, да еще и похоронить ее на дне Невы, пока остается тайной. Сейчас водолаз-любитель пытается разыскать того самого Виталия Зыкова, чтобы вручить ему фигурку во второй раз. Однако пользователи соцсетей шутливо отмечают, что, видимо, ее обладатель и во второй раз решит выбросить статуэтку в Неву.

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