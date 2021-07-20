Подземный тайник с 1,5 тоннами наркотиков нашли под Петербургом

Полицейские нашли 1,5 тонны амфетамина на участке в Тосненском районе Ленобалсти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Одну из крупнейших партий наркотиков нашли в Ленинградской области сыщики, ведущие дело о производстве метамфетамина. В декабре 2020 года они задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района, при обыске в доме которого нашлось 59 килограммов наркотика. Но, как оказалось, это было далеко не все.

- В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам хозяин дома находится под стражей. Следователи считают, что он был крупным распространителем наркотиков и мог раскладывать так называемые мастер-закладки. Где производился метамфитемин, выясняется.

Напомним, что годом ранее в том же Тосненском районе, но другом поселении было найдено крупнейшее в России производство синтетического наркотика.

Кроме наркотиков в доме дилера были найдены три незарегистрированных ружья, так что в отношении него возбудили и второе уголовное дело, за хранение оружия.

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