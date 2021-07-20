«Запугивали бизнесменов»: Правозащитники выдвинули свою версию о подземной тюрьме под Петербургом

По словам экспертов, в подземной тюрьме могли удерживать предпринимателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткая подземная тюрьма, найденная в Ленинградской области, могла использоваться для запугивания бизнесменов. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» во вторник, 20 июля, сообщил правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борющегося с современным рабством, Олег Мельников.

По словам Мельникова, версию с рабством – равно как работорговлей – в случае с таинственным объектом рассматривать не стоит.

Камеры внутри точно повторяют такие же в государственной тюрьме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для содержания рабов вовсе не нужно строить такой объект, - констатировал правозащитник. – Это просто не окупится, если смотреть с точки зрения криминального бизнеса. Сейчас на черном рынке средняя стоимость обычного работяги – от 25 000 рублей. Инвалида или пожилой женщины, которых можно использовать для попрошайничества – от 70 000. Молодой девушки – от 200 000 и выше. Десять лет назад, соответственно, эти суммы были меньше. Поэтому – нет, особенно с учетом того, что там всего три двухместные камеры.

Масштабы и сложность объекта, отмечает Олег Мельников, также не позволяют предположить, что людей, содержащихся в камерах, «сдавали в аренду».

- Для этой цели существуют так называемые «работные дома», и они устроены совершенно иначе, - объяснил эксперт. - Как правило, это просто бараки или коттеджные дома на огороженной, закрытой территории. А здесь – поскольку внутренняя конфигурация и оснащенность помещений в точности повторяют государственные тюрьмы, я думаю, объект использовался для запугивания предпринимателей. Возможно, владельцы объекта хотели создать у человека ощущение, что он попал в настоящую тюрьму – и в обмен на вызволение вымогать деньги.

Одна из версий - тюрьма использовалась как нарколаборатория. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Схожую версию выдвинула и консультант ОБСЕ по вопросам рабства и работорговли Вера Грачева.

- Рядом нет объекта, где мог бы использоваться принудительный труд, - констатировала она в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург». – Достаточно крупной стройки, к примеру. Если, конечно, не считать таким объектом дачный участок, под которым он построен – но для дачного участка это слишком серьезное, скажем так, учреждение.

Ранее «Комсомолка» также сообщала, что некоторое время назад правоохранительные органы рассматривали в качестве одной из версий производство запрещенных веществ - в бункере могла располагаться подземная нарколаборатория.

- Эта версия, на мой взгляд, заслуживает внимания, - констатирует Вера Грачева. – Сейчас в России таких лабораторий очень много – и в них действительно, зачастую, используется рабский труд: на расфасовке готового товара или на производстве прекурсоров (химической основы для приготовления наркотиков, прим.ред.).

Что же касается самой территории – Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение – то она, по словам опрошенных «Комсомолкой» экспертов, в поле зрения борцов с рабством никогда прежде не попадала.

Сейчас вход в бункер частично засыпан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним: новость о подземной тюрьме в районе поселка «Новый Петербург» появилась в СМИ в понедельник, 19 июля. «Комсомолка» посетила мрачное место – и даже провела оттуда практически прямой репортаж.

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