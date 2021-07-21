"Правильно я его ударила": Появилось видео конфликта после избиения сына Стаса Пьехи

Появилось видео ссоры после избиения сына Стаса Пьехи Фото: принтскрин видео.

Семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петю избила женщина, когда он с мамой и бабушкой отдыхал в коттеджном поселке в Рощино под Санкт-Петербургом. 53-летняя жена судьи Владислава Безбородова, который некогда играл за "Зенит", швырнула мальчика на землю, а его бабушку, которая стала защищать внука, побила по голове. Однако сама женщина уверена, что все сделала правильно. Видео конфликта после избиения в социальной сети опубликовала мать Пети Наталья Горчакова.

- Петя задружился с их средним ребёнком, но оказался "не того разлива", и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причём ту часть, что не сдувается, - рассказала Наталья.

Сама женщина заявила, что правильно ударила мальчика / Фото: instagram.com/knyaginya/

За это супруга судьи Безбородова, мать троих детей, схватила Петю за руку и швырнула его так, что мальчик ударился головой об землю. Сама же женщина стала кричать, что все сделала правильно.

- Да, я схватила его рукой за руку и швырнула на пол. А бабушку вообще надо было убить, - сказала женщина.

Сам Стас Пьеха рассказал "КП-Петербург", что Петя сейчас находится в больнице. У ребенка сотрясение мозга. Пьеха уже привлек к решению конфликта адвоката. Как пояснил специалист, женщине может грозить уголовное дело.

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