Стало известно о состоянии сына Стаса Пьехи, избитого женщиной под Петербургом

Стало известно о состоянии здоровья избитого сына Стаса Пьехи / Фото: instagram.com/knyaginya/

Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о состоянии здоровья их сына Пети, которого избила женщина в коттеджном поселке в Рощино под Санкт-Петербургом. На среду, 21 июля 2021 года, семилетний мальчик находится в больнице №40 Сестрорецка.

- Сейчас я нахожусь в больнице №40 Сестрорецка. Вчера избили моего ребенка и мою мать. Мы приехали делать обследование и дай бог чтобы все обошлось, - рассказала Наталья. - У Пети кружится голова, его тошнит. Вчера вечером немного отпустило, а на утро состояние ухудшилось.

Мальчика госпитализировали в больницу в Сестрорецке / Фото: instagram.com/knyaginya/

Пете сделали в больнице рентген грудной клетки и ребер, а также рентген ноги. У него на ногах большие гематомы. В итоге он останется в больнице на какое-то время, так как мальчик получил сотрясение мозга. Его еще ждет куча анализов, энцефалограмма и работа с неврологом и психологом.

Бабушке Пете, которая защищала внука от разъяренной женщины, тоже досталось. У нее травма руки.

У Пети сотрясение мозга, обследования продолжаются / Фото: instagram.com/knyaginya/

Конфликт произошел в коттеджном поселке в Рощино. Петя подружился с детьми семьи судьи Владислава Бездородова, но потом те перестали с ним общаться. Обидевшись, мальчик проткнул их надувной бассейн, однако не надувную часть. За это мать детей, Ирина Безбородова, схватила Петю за руку и швырнула его на землю так, что ребенок ударился головой, а после еще и побила его бабушку. Сама же женщина уверена, что правильно ударила ребенка. Стас Пьеха рассказал "КП", что уже привлек к делу адвокатов, а его бывшая жена обратилась в полицию.

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