Режим ЧС ввели во всей Карелии из-за лесных пожаров: Огнем охвачено более 7 тысяч гектаров

В Карелии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров / Фото: МЧС Карелии

В Карелии продолжают бушевать страшные лесные пожары, которые охватили уже более 7 тысяч гектаров лесов. Режим ЧП введен уже на всей территории республики с 20 июля 2021 года по 31 августа включительно.

- Режим ЧС введен на территории всей Карелии с 20 июля по 31 августа включительно. Доступ жителей и туристов в леса на это время полностью запрещается, - сообщили в министерстве природы республики.

По данным администрации Карелии в Прионежском, Олонецком, Лахденпохском, Медвежьегорском, Кондопожском районах действует 5 лесных пожаров на общей площади 38,8 га, из них 4 пожара на площади 36,6 локализовано. В Калевальском районе бушуют 4 пожара на площади 900 га, которые тоже локализованы. В частности, ситуация улучшилась после дождей. На территории Беломорского района 3 лесных пожара на общей площади 425 га. 21 июля туда направят вертолет Ми-8 для тушения.

Леса спасают около 700 человек, вертолеты и множество техники / Фото: МЧС Карелии

Серьезный пожар в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 590 га. Есть угроза, что огонь перекинется на садоводство "Руга" и деревню Кудама.

Один из крупнейших пожаров в поселке Найстенъярви, Суоярвский район удалось практически потушить. Сейчас сохраняются отдельные очаги.

- Там сейчас дежурят люди. Местные жители и пожарные. Прилетел вертолет, заливает, - Александр Степанов.

У Анны Власовой в тушении этого пожара участвует отчим. Она передает, что все уже под контролем. Но небольшие возгорания сохраняются, их мешает потушить ветер. Помогают вертолеты.

На помощь карельским спасателям уже прибыли вертолеты ЗВО, сотрудники МЧС Петербурга. От огня землю спасают около 700 человек - Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы и 150 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полыхает почти 6000 гектаров: Военные вертолеты будут тушить пожары в Карелии

На место ЧП прибыл и глава МЧС России (подробности)

«Люди бросают свои дома и бегут»: Жители карельского поселка пятые сутки воюют с лесным пожаром

По словам местных, они уже не знают, у кого просить помощи (подробности)