«Она - истеричка»: Владислав Безбородов нелестно отозвался о жене, напавшей на сына Стаса Пьехи

Многодетная мать Ирина Безбородова напала на сына Стаса Пьехи и устроила настоящую истерику в коттеджном поселке. Фото: СОЦСЕТИ

Скандал вокруг поведения жены петербургского футбольного судьи Владислава Безбородова и Стасом Пьехой набирает новые обороты. После того, как Ирина Безбородова избила семилетнего сына звезды, родители мальчика решили наказать ее по букве закона. Сейчас в конфликт ввязалась прокуратура, а также следственный комитет.

«Комсомолка» дозвонилась до Владислава Безборовова, мужа нападавшей женщины. О ситуации футбольный арбитр, который когда-то играл за «Зенит», знает.

- Она - истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома - тем более, - сказал по телефону «КП» - Петербург» Владислав Безбородов.

Мальчик попал в больницу с сотрясением. Фото: www.instagram.com/stories/knyaginya/ Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, история с избиением сына певца случилась накануне в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Семилетний мальчик живет там чуть больше месяца с мамой Натальей Горчаковой и ее родителями. В соседний дом недавно заселилась жена футбольного судьи Ирина Безбородова с тремя детьми. Пьеха-младший подружился со средним сыном соседей, но мать была против. Поэтому когда Петя по неосторожности еще и проткнул карандашом бассейн Безбородовых, это вывело из себя хозяйку домика. Мать троих детей, схватила Петю за руку и швырнула его так, что мальчик ударился головой об землю. Сама же Безбородова уверена, что поступила правильно. Во всяком случае, она об этом кричала на всю улицу.

Поведение женщины со стороны вызвало вопросы даже у ее супруга. Фото: www.instagram.com/stories/knyaginya/ Фото: СОЦСЕТИ

По словам матери пострадавшего ребенка Натальи Горчаковой, у мальчика сотрясение головного мозга и шок. После случившегося Стас Пьеха обратился к адвокату Сергею Жорину.

- Мы ждем результата экспертизы, чтобы стало ясно, под какую уголовную статью попадают действия Ирины, - заметил Сергей Жорин.

Кстати, за проверкой следственного комитета следит глава ведомства Александр Бастрыкин.

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