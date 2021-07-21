«Петя в больнице, ему стало хуже»: Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии ребенка

Сын Стаса Пьехи попал в больницу после того, как его избила соседка по дому. Фото: СОЦСЕТИ

Каникулы на базе отдыха под Петербургом обернулись для семьи Стаса Пьехи настоящим кошмаром. На 7-летнего сына певца напала соседка по коттеджу - жена футбольного арбитра Ирина Безбородова. Женщина набросилась на мальчика, увидев, что он проткнул карандашом их надувной бассейн. Со слов Стаса Пьехи, Ирина схватила Петю и толкнула, от чего тот упал и ударился головой. Парнишку тут же отправили в больницу, где и выяснилось, что у него сотрясение. Спустя два дня Пьехе-младшему стало хуже. Об этом рассказала мама ребенка, бывшая жена Стаса Наталья Гончарова.

- У Пети кружится голова, его тошнит. Вчера вечером немного отпустило, а на утро состояние ухудшилось, - вздыхает мама Пети Наталья Горчакова в Instagram. - Нас госпитализировали, у Пети сотрясение мозга.

Мальчик попал в больницу с сотрясением. Фото: www.instagram.com/stories/knyaginya/ Фото: СОЦСЕТИ

Сам Стас Пьеха пока находится в Москве. В момент инцидента в коттеджном поселке его рядом не было. Тем не менее певец сразу, как узнал о случившемся, обратился к адвокату. Сейчас семья артиста ждёт результатов экспертизы, которая покажет характер травм. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела на Ирину Безбородову.

Ни Безбородова, ни кто-то с той стороны с нами не связывался. Извинений не приносили. Да и сама женщина считает свой поступок логичным, - заявил «Комсомолке» адвокат Пьехи Сергей Жорин.

Ирине придется ответить за свое поведение.

Отметим, муж нападавшей Владислав Безбородов о случившемся также в курсе. Когда мы попросили прокомментировать поступок его жены, он просто назвал ее истеричкой.

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