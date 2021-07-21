«Бетон в бункере совсем свежий»: Один из владельцев дома с подземной тюрьмой раскрыл тайну продажи объекта

По словам одного из бывших владельцев участка, дом, скорее всего, сносили и перестраивали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История о жутком бункере под неприметным коттеджем в поселке «Новый Петербург» вот уже который день будоражит умы. Согласно данным Росреестра, участок, на котором стоял таинственный дом с подземной тюрьмой, менял собственников минимум четырежды. Есть в их списке и странная позиция: на протяжении двух лет им владело не физическое лицо, а компания – ныне ликвидированное ООО «Кредит доверия», занимавшееся выдачей микрозаймов. «Комсомолка» связалась с его бывшим директором и приоткрыла еще одну страницу зловещей истории.

По словам директора «Кредита доверия» Сергея Борисова, участком он действительно владел – в 2010 году купил его по объявлению в интернете. А вот дома – такого, какой был показан в недавних репортажах СМИ – не припомнит.

Иначе выглядел и сам поселок - в 2010-м году, по словам собеседника "КП", там было всего пять заселенных домов, никакого забора и охраны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Там стоял дом, но совсем другой, - вспоминает Сергей. – Меньше и по-другому спроектированный. Причем стоял на момент его покупки нашей компанией уже два года – то есть, в 2008 он появился. Там жила семья – самая обычная. И никаких бункеров точно не было – только погреб десять на десять метров для солений и варенья.

На вопрос, почему собственником в Ростреестре значится не он лично, а компания, Борисов ответил, что по документам участок приобретался для коммерческих целей – так выходило дешевле.

- На самом деле я там и не был ни разу, - признается собеседник «КП». – Навалилось слишком много работы, до того, чтобы заниматься еще и домом, руки не доходили.

Поэтому в 2012 году Борисов продал и дом и участок некому Евгению Попкову. Попков сам вышел на агента, занимавшегося продажей земли и недвижимости, и без разговоров согласился на предложенную цену – около 5 000 000 рублей. Расплатился сразу на месте, наличными – принес все в большой спортивной сумке.

- Я лично с ним практически не общался, - признается Сергей Борисов. – С виду – нормальный мужчина, солидного возраста – где-то, наверное, 45+. Агент описывал его как замкнутого, неразговорчивого. Дом, как он рассказывал, Евгений покупал «для семьи».

О подземной тюрьме в Ленинградской области широкой общественности стало известно в понедельник, 19 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За дальнейшей судьбой дома с участком Борисов не следил. Однако, по его словам, есть большая вероятность, что бункер все же строил не Попков, продавший участок чуть больше чем через год после сделки с «Кредитом доверия».

- Я видел фотографии с объекта, - объясняет собеседник «КП». – Я разбираюсь в строительстве и могу сказать, что бетон там совсем свежий. Ему максимум лет пять. Но что там было, для каких целей все это могло использоваться – ума не приложу.

«Комсомолка» отправила сообщения с просьбой о разговоре самому Евгению Попкову и следующему номинальному собственнику участка Владимиру Велесевичу. Ответ на них на данный момент не поступил.

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