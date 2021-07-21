Состояние здоровья Михаила Боярского, заболевшего коронавирусом: свежие новости на 21 июля 2021 года

Знаменитый актер Михаил Боярский находится в инфекционной больнице имени Боткина. Фото: Александр ГЛУЗ

Народный артист РСФСР, звезда фильма «Три мушкетера», Михаил Боярский по-прежнему остается в больнице имени Боткина. Последние новости о состоянии здоровья Михаила Боярского на 21 июля 2021 года «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» сообщил представитель театра имени Ленсовета, где служит главный мушкетер страны.

- Михаил Сергеевич пока что остается под наблюдением врачей, - уточнили в театре. – Это ни в коем случае не означает, что ему стало хуже – наоборот, состояние стабильное, никаких ухудшений и изменений не наблюдается.

Когда Михаил Боярский сможет покинуть инфекционный стационар, пока не известно – по крайней мере в театре имени Ленсовета информацией о сроках его выписки не владеют.

Напомним: о госпитализации Михаила Боярского стало известно ровно неделю назад – в минувшую среду, 14 июля. По информации «КП-Петербург», в больницу Народного артиста РСФСР положили на всякий случай – COVID-19 протекает у него в легкой, практически бессимптомной форме. По словам опрошенного нами эксперта, а также по словам самого Михаила Сергеевича, это прежде всего потому, что еще зимой он привился от коронавируса. О заражения это, правда, не спасло - но в подобной ситуации нет ничего удивительного.

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