«Обязательно прививайтесь»: Заболевший коронавирусом Михаил Боярский рассказал о своем состоянии из больницы

Михаил Боярский рассказал о своем состоянии подписчикам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого на днях госпитализировали с коронавирусом в больницу имени Боткина в Петербурге, вышел на связь со своими подписчиками в соцсети Instagram. Он сообщил, что с ним «все хорошо», поблагодарил тех, кто за него переживает, и призвал народ вакцинироваться.

«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболеваете проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях. Ваш М.С.», - говорится в сообщении артиста в Instagram.

Ранее супруга Михаила Боярского, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан рассказала «КП-Петербург», что состояние артиста можно назвать стабильным и угрозы его жизни нет.

Информация о том, что Михаил Боярский оказался в инфекционном стационаре, появилась в среду, 14 июля. COVID-19 у актера обнаружили случайно, болезнь проходит бессимптомно. Однако родственники и врачи приняли решение оставить артиста в больнице под наблюдением.

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