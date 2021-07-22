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Звезды22 июля 2021 17:26

Спасла вакцинация: Михаила Боярского готовят к выписке

По словам жены народного артиста РСФРС Ларисы Луппиан, Михаил Сергеевич чувствует себя удовлетворительно
Никита НЕСТЕРОВ
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Михаил Боярский привился от коронавируса еще зимой.

Михаил Боярский привился от коронавируса еще зимой.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известного артиста Михаила Боярского 22 июля 2021 года собираются выписывают из Боткинской инфекционной больницы, куда он угодил неделю назад с ковидом. Супруга артиста, художественный руководитель театра Ленсовета Лариса Луппиан, рассказала «КП»- Петербург» о его самочувствии.

- Чувствует себя, как ковидник. А кому хорошо с таким диагнозом? - прокомментировала Лариса Луппиан.

Напомним, что Михаила Боярского госпитализировали в инфекционную больницу имени Боткина 14 июля. Артист почувствовал себя неважно из-за жары и обратился к врачу.

На всякий случай медики предложили Боярскому сделать тест на коронавирус и результат, увы, оказался положительным. Несмотря отсутствие ярко выраженных симптомов, артист согласился на госпитализацию. По всей видимости, прививка помогла Михаилу Боярскому избежать серьезных последствий и провести в больнице всего неделю.

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