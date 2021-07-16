«Приятного мало»: Жена Михаила Боярского, госпитализированного с коронавирусом, рассказала о его состоянии

Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние Народного артиста РСФСР, звезды десятков культовых фильмов и сериалов Михаила Боярского, госпитализированного с коронавирусом в больницу имени Боткина, остается стабильным, угрозы для его жизни и здоровья нет. Об этом «КП-Петербург» в пятницу, 16 июля, рассказала его супруга, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

- Температуры у него нет, слава Богу, - сообщила Народная артистка России. – Но он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия – ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало.

Говорить о выписке Михаила Боярского, уточнила Лариса Луппиан, пока что преждевременно – он покинет стационар не раньше, чем получит отрицательный тест. Однако динамика, судя по всему, вполне положительная: супруга знаменитого актера надеется, что это произойдет уже на следующей неделе.

Напомним: информация о том, что Михаила Боярского госпитализировали с COVID-19, появилась в минувшую среду, 14 июля. По информации «Комсомолки», поводом для обращения к врачу стало недомогание, открывшееся у легендарного актера на фоне аномальной жары – коронавирус же у него обнаружили практически случайно.

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