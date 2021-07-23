Бывшего спонсора игры "Что? Где? Когда?" Адама Янова задержали за кражу картины за 15 млн рублей в Петербурге

Задержан за кражу картины за 15 млн рублей бывший спонсор телеигры «Что? Где? Когда?» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала бывшего спонсора телеигры "Что? Где? Когда?" и экс-президента "Интеллект-банка" Адама Янова за кражу в Санкт-Петербурге картины стоимостью в 15 миллионов рублей. Бизнесмена поймали 21 июля 2021 года в Москве. От следователей он скрывался с 2015 года.

- 21 июня 2010 года в полицию поступило заявление о том, что в апреле из одного из офисов, расположенного в доме 8 по Петровской набережной в Петербурге украли картину художника Александра Беггрова "Зимняя панорама Петербурга". Полотно стоит 15 миллионов рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Спустя месяц полиция возбудила уголовное дело. Расследование выяснило, что вором оказался ныне 53-летний бывший президент "Интеллект-банка" Адам Янов, он же Ашот Хачиян, уроженец Баку. Бизнесмен находился под подпиской о невыезде, однако в конце мая 2015 он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Адама Янова разыскивали 6 лет / Фото: МВД РФ

Янову удавалось успешно скрываться шесть лет. Его задержали в доме 9 по переулку Ведерникова в Москве. Сейчас его уже доставили в Петербург и поместили в изолятор временного содержания. Нашли ли саму картину, не уточняется.

Художник Александр Беггров родился в 1841 году в Петербурге в семье аквалериста и литографа Карла Беггрова. Живописец являлся академиком и почетным членом Императорской Академии художеств. Украденная картина "Зимняя панорама Петербурга" входила в цикл петербургских пейзажей.

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