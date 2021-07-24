В Петербурге прошел эксперимент по омоложению двух пенсионеров

Подопытные не меняли образ жизни и рацион, просто жили в хитро оборудованном помещении. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СТЕНЫ ЛЕЧАТ

Первый эксперимент, подтверждающий способность обстановки в доме останавливать старение и даже омолаживать жителей, провели в Петербурге. Участниками опыта стали 86-летние мужчина и женщина, супружеская пара. В течение полугода пенсионеры придерживались привычного распорядка дня, рациона и режима физической активности. Единственное отличие было в жилище, в котором чета проводила по 20 часов ежедневно.

В конце прошлого года подопытных заселили в квартиру на улице Ленина на Петроградской стороне. Предварительно жилье оборудовали по инновационной технологии. Четырежды за шесть месяцев пенсионеров обследовали медики. Итоги эксперимента ошеломили.

Так выглядят колонны стен, в которые встроили кусковое стекло. Фото: Скриншот с видео

– Давление пациентов нормализовалось, сон наладился, – гласит отчет об исследовании. – Оба отметили улучшение самочувствия, состояния кожи, внешнего вида. По утверждению пациентов, они перестали ощущать усталость, которая до исследования накапливалась к вечеру. Появилось желание к активному образу жизни и творчеству.

Мужчина, который до эксперимента много лет страдал хроническим кашлем, стал дышать свободно. Пенсионер сумел осилить 60 приседаний за раз, хотя ранее его мучали боль и хруст в коленях. Его супруга увеличила дистанцию, которую она способна проходить самостоятельно, со 100 метров до 3 километров. По словам пациентов, настолько хорошо они не выглядели и не чувствовали себя последние 15 лет.

ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ БЫЛИ ВЕЧНЫ

Опыт с омоложением совместно проводили две организации. Первая – Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии Российской академии медицинских наук под управлением главного гериатра Северной столицы, заслуженного ученого и изобретателя Владимира Хавинсона.

Вторая организация – и создательница технологии – ЗАО «Ворпал». По данным Федеральной налоговой службы, компания занимается операциями с недвижимостью. Глава «Ворпала» – 54-летний Константин Севенард.

Семья Севенарда - потомки балерины Кшесинской. Фото: СОЦСЕТИ

О себе петербуржец рассказывает так: строитель и актер по образованию, служил в спецназе ГРУ в Афганистане, дворянин и потомок балерины Кшесинской (вернее, ее брата). В 2000-2003 годах Севенард был депутатом Госдумы, в которой он сменил своего отца – «отца» петербургской дамбы, гидростроителя Юрия Севенарда. Кстати, он и стал одним из подопытных в эксперименте сына.

Опыт проходил под эгидой исследовательского центра Константина Севенарда «Музей Грааля». Нижние перекрытия квартиры засыпали 25-сантиметровым слоем кускового стекла и накрыли битумной гидроизоляцией. Под спальные места родителей разработчик положил пачки бумаг и книг. Ради эксперимента мамино спальное место «защитили» снизу еще одним слоем стекла – и это, по выводам исследователей, дало эффект.

ЗА СТЕКЛЯННЫМ ПАНЦИРЕМ

Технологию назвали «Безграничная молодость». В ее основу легла теория о том, что старение человека ускоряют (или даже вызывают) внешние причины. Наиболее губительна, по предположениям исследователей, «энергия, идущая от Земли». А потому, чтобы не стареть, ее просто надо отзеркалить.

– Более 10 лет мы исследовали уникальное место в Черногории, о котором рассказывают древние легенды и документы архивов, – объясняет Константин Севенард. – Десятки мемуаров офицеров Австро-Венгерской базы второй половины XIX и начала XX веков свидетельствуют: было некое место, где у людей проходили недуги. Тот же, кто отслужил на базе 20-30 лет, выглядел моложе, чем когда поступал на службу. Об этом же говорит и легенда о королеве Теуте, которая во времена Древнего Рима оставалась вечно молодой благодаря тому, что спала в некой пещере.

Дом, в котором жили участники экспедиции в Черногории. Фото: Скриншот с видео

Группа под управлением Севенарда провела в волшебном месте несколько лет и заметила результат. Затем начались серьезные геологические исследования. Выяснилось, что под чудо-точкой на карте есть известняковые и карстовые пещеры и подземное озеро с глубиной чащи 8 метров. Эксперименты показали, что положительная аномальная зона описывает его очертания. Исследователи узнали, что из-за частых паводков в этой местности на дне оседают соли карбоната кальция, и за миллионы лет озеро покрылось многометровым панцирем.

– Я как строитель по образованию подобрал материалы, которые несут те же свойства, – продолжает Севенард. – Сочетание кускового стекла в полу и стенах, дубовых панелей, слоистости бумаги приводит к тому, что вредный поток не проходит – и старение практически останавливается, даже начинается омоложение.

Константин Севенард во время экспедиции. Фото: СОЦСЕТИ

По подсчетам Константина, в оборудованном помещении достаточно прожить хотя бы месяц, чтобы организм восстанавливался ближайшие полгода. Исследователи отметили активацию работы эндокринной системы, нормализацию работы кровеносной и лимфатической систем и «резкое увеличение восстановительных возможностей организма».

Увы, одного из участников опыта на Петроградке стеклянный панцирь уберечь так и не смог. Несмотря на положительные показатели, Юрий Севенард подцепил коронавирус и умер спустя три месяца после окончания эксперимента.

ДОСЛОВНО

– Мы не знаем, как это работает. Но полезное геомагнитное влияние на организм человека действительно зафиксировано. Мы в течение полугода следили за состоянием пациентов, делали клинико-лабораторные исследования – и увидели улучшение некоторых показателей. Это только первый опыт, требуется дальнейшее изучение и статистика влияния на большую группу людей.

(Владимир ХАВИНСОН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии РАМН, главный гериатр Петербурга, доктор медицинских наук)

Исследовательский центр назвали в честь одного из артефактов. Фото: Исследовательский центр «Музей Грааля»

СПРАВКА «КП»

Исследовательский центр «Музей Грааля» позиционирует себя как единственный в мире центр изучения влияния древних артефактов на формирование окружающей реальности, в том числе на человеческий организм. В поле интересов центра – все способы омоложения и долголетия, от современных нанотехнологий до алхимических рецептов. Название центр получил благодаря одному из экспонатов – чаше из редкого мрамора, возраст которой совпадает с возрастом Иисуса Христа.

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