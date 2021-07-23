Лесной пожар из Карелии перекинулся на сторону Финляндии

Лесной пожар в Карелии перекинулся на сторону Финляндии / Фото: Оперштаб Карелии

Мощный лесной пожар, который с середины июля бушует в Карелии, разросся настолько, что перекинулся в Финляндию. Пламя перешло через границу в пятницу, 23 июля 2021 года. Об этом сообщает финское издание Yle.fi.

- Пограничная служба Карелии уведомила службу спасения Luna Runauna в половине шестого дня. В огне был небольшой лесной участок площадью 0,1 га, - отметило издание.

На место сразу же отправились 12 спасателей и пограничников, которые за несколько часов полностью потушили огонь.

Пожар в Финляндии оказался небольшой, его потушили за несколько часов / Фото: Yle.fi

Дежурные пожарные Финляндии отмечают, что проводить расследование возникновения возгорания не собирается, так как основная ответственность в этом вопросе лежит на российских властях.

- На российской стороне границы в результате пожара была выжжена территория, примерно в пять раз превышающая площадь. Пострадавших нет, - сообщают в Финляндии.

На 24 июля в Карелии действуют 18 лесных пожаров на площади 10926 га в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Питкярантском районах. К тушению привлечены около 800 человек. Ежедневно проводится авиапатрулирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим ЧС ввели во всей Карелии из-за лесных пожаров: Огнем охвачено более 7 тысяч гектаров

На месте работаю вертолеты, около 700 спасателей и 150 единиц техники (подробности)

В Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров: Можно ли туристам ехать в республику и какие ограничения действуют

С 22 июля до конца лета в Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. "Комсомолка" узнала, что делать в таком случае туристам (подробности)