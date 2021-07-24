Следственный комитет показал видео перестрелки наркоторговца с полицией в Ленинградской области

На видео попала перестрелка наркоторговца и полиции в Ленобласти
Фото: принтскрин видео.
Стрельба, произошедшая в Ленинградской области при задержания наркоторговца, попала на видео. Утром 24 июля 2021 года полицейские приехали в деревню Баландино Волховского района, чтобы проверить информацию о действующей нарколаборатории, тогда ее организатор начал стрелять по силовикам из охотничьего обреза. Следственный комитет региона опубликовал кадры произошедшего.
- Не стрелять! Лежать! Лежать, - кричат на кадрах бойцы ОСН "Гром".
Чтобы обезвредить мужчину с оружием, стражи порядка применили табельное оружие. Подозреваемому прострелили ногу, после чего, задержав, сразу же оказали медицинскую помощь. Из полицейских никто не пострадал.
Подозреваемого задержали и возбудили уголовные дела
Фото: принтскрин видео.
Задержанным оказался 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга. В сарае в деревне он организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. Во время обыском полицейские нашли несколько единиц огнестрельного оружия, а в сарае лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона.
Сейчас подозреваемый находится в больнице. После этого его отправят под стражу. Возбуждены уголовные дела.
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