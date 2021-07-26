«Сына и мать нашли в одной постели»: Какую тайну унес в могилу адмирал Лобанов после убийства семьи

Сын адмирала (слева) был убит в своей квартире Фото: СОЦСЕТИ

Это преступление застало врасплох даже опытных следователей. Как говорят в СКР, выводы напрашиваются сами, но делать их рано. В Санкт-Петербурге зверски убили семью 86-летнего контр-адмирала ВМФ, подводника Леонида Лобанова. Тела его 84-летней супруги Нэлли и 56-летнего сына Максима нашли в их квартире на улице Бутлерова. С первого взгляда - действовал настоящий маньяк. Все бы мог объяснить сам адмирал. Но и его позже нашли мертвым на ж/д-путях в трех километрах от дома. "КП" рассказывает, что сейчас известно о трагедии и какие версии рассматривают следователи.

«СЫН - НЕЛЮДИМЫЙ МУЗЫКАНТ»

Контр-адмирал Леонид Лобанов был в свое время довольно известной фигурой на флоте. Будущий офицер окончил Рижское Нахимовское училище в 1953 году, затем отучился в Высшем военно-морском училище подводного плавания, а в 1973-м повысил квалификацию в Военно-морской академии в Ленинграде. Сначала служил подводником, позже стал начальником Оперативного управления штаба Северного флота. Писал стихи, в том числе о службе: «Детство помнится слабо, далеки те деньки... Вскоре после Победы мы пошли в «моряки». В старом городе Риге жили несколько лет, в нашей жизненной книге лучших глав почти нет».

Леонид Лобанов дослужился до контр-адмирала Фото: flot.com/

Его сын - Максим Лобанов, был творческой личностью, но нелюдимым. В одной из социальных сетей у него всего несколько друзей, во второй и вовсе нет никого. Как удалось выяснил «КП-Петербург», в 1989 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию Николая Римского-Корсакова. Как говорится в его карточке педагога петербургской детской школы искусств: «Максим был артистом камерного ансамбля, концертмейстером и преподавателем».

Мужчина много времени проводил с семьей. Жил, несмотря на свой возраст, с родителями.

ТРИ ЗАГАДОЧНЫХ СМЕРТИ В ОДНОЙ СЕМЬЕ

О трагедии в семье Лобанова силовики узнали не сразу. В полицию обратилась дочь Леонида Николаевича, которая живет в Мурманске. Она сообщила полиции, что родственники перестали выходить на связь.

Контр-адмирал тоже найден мертвым Фото: flot.com/

- Соседи жалуются на трупный запах, который доносится из квартиры, - поделилась с полицией обеспокоенная дочка адмирала. Силовики тут же вскрыли дверь и ужаснулись.

- Тела были исполосованы ножом, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Удары были нанесены по всему телу: по голове, по шее, по туловищу. Точное число ранений даже не удалось посчитать. Сейчас этим занимаются судмедэксперты.

На ум приходит, что действовал маньяк. Уж слишком жестоко убиты жертвы. Все точки над i мог бы расставить сам офицер. Но тайну убийства, кажется, он забрал с собой в могилу. Самого адмирала Лобанова нашли мертвым на ж/д-путях. Предварительно, он покончил с собой.

Поначалу его гибель расследовало Северо-Западное управление СКР на транспорте. Но теперь все материалы они передают коллегам в ГСУ СКР по Петербургу.

Сын адмирала найден убитым Фото: СОЦСЕТИ

ДВЕ ВЕРСИИ УБИЙСТВА

Сейчас силовики рассматривают две версии случившегося в квартире адмирала Лобанова в Санкт-Петербурге.

- Первая версия - убийство совершил сам адмирал, - поделился источник "КП-Петербург" в СКР. - Однако утверждать это окончательно мы пока не можем. Допросить его, сами понимаете, уже невозможно. Поэтому мы сейчас проводим экспертизы, чтобы выяснить, есть ли в квартире биологические и другие следы пребывания третьих лиц. То есть, исключать, что убийство совершил кто-то другой, а затем от увиденного адмирал покончил с собой, мы тоже не можем. Мы сейчас сделаем вывод, а потом окажется, что все иначе. И мы зря опозорим имя известного человека.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица, причастного к совершению указанного преступления, - сообщили в ГСУ СКР по Петербургу. - Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

"Комсомолка" продолжает разбираться в истории.

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