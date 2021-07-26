Что известно об адмирале Леониде Лобанове, чью семью жестоко убили в Санкт-Петербурге

Адмирал найден мертвым Фото: flot.com

Санкт-Петербург вновь прогремел на всю страну громким убийством в приличной с виду семье. На этот раз одним из возможных подозреваемых в кровавой бойне в своей квартире доме стал заслуженный офицер, 86-летний контр-адмирал Леонид Лобанов. Следователи нашли в квартире подводника тела его 84-летней супруги Нэлли и 56-летнего сына Максима. Родственники были убиты настолько жестоко, что первое, что приходит на ум - орудовал маньяк. От ударов ножом на трупах не было живого места. Самого Леонида Лобанова также нашли мертвым, но на железнодорожных путях в нескольких километрах от дома. Предварительно, офицер в отставке покончил с собой. Убил ли своих родных именно адмирал, сейчас выясняет следствие. "КП-Петербург" рассказывает, что известно об адмирале Леониде Лобанове.

Контр-адмирал Леонид Лобанов был заметной фигурой на морском флоте СССР. До переезда в Санкт-Петербург он некоторое время жил в Риге. Там же в 1953 году окончил Нахимовское училище. Во время учебы он познакомился со своей будущей супругой Нэлли. Вместе они прожили около 60 лет.

Сын адмирала найден убитым Фото: СОЦСЕТИ

Позже Лобанов перебрался в Ленинград, где поступил в Высшее военно-морское училище подводного плавания, а затем учился в военно-морской академии. Офицер служил на подводных лодках. Был на хорошем счету у руководства, поэтому его карьера быстро пошла в гору.

Как руководитель Лобанов, по воспоминаниях коллег, тоже отличался хорошими качествами. Вскоре он дослужился до звания контр-адмирала. Его последняя должность - начальник Оперативного управления штаба Северного флота. На повышение он пошел после ухода с этого поста своего коллеги Владимира Лебедько. Тому предложили вице-адмиральскую должность.

Лобанов не был лишен и любви к лирике. Флотские коллеги даже опубликовали несколько стихов контр-адмирала. В них он рассказывал о своей службе и жизни в Риге. По словам офицера, он плохо помнил свое детство. Но вот учеба в Нахимовском училище навсегда осталась в его памяти. Коллеги также нашли несколько снимков, как во время учебы будущий адмирал стругал доски.

Адмирал переехал в Ленинград из Риги Фото: flot.com

Сам офицер описывал свою службу так: "Гордо форму носили, пели песни в строю, Спорт и море любили и Отчизну свою. Дважды в год на парадах мы чеканили шаг. Ну, а летом на шлюпках... «Поворот оверштаг!".

Коллег же говорят об адмирале, что он "сыграл большую роль в послевоенном развитии Северного флота". Однако более подробной информации о его службе, как и о работе других подводников, не раскрывают.

В последнее время адмирал жил в квартире в Санкт-Петербурге вместе с женой и сыном. Дочка офицера после замужества уехала в Мурманск. Возможные причины убийства семьи Лобанова пока неизвестны.

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