«Серьезная проблема, с которой нужно работать»: Замминистра здравоохранения РФ высказался о поведении петербурженки, пытавшейся выгнать со двора детей с аутизмом

В Минздраве РФ прокомментировали действия петербурженки, пытавшейся прогнать со двора детей с особенностями в развитии. Фото: СОЦСЕТИ

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай прокомментировал инцидент, произошедший в одном из дворов Красносельского района Санкт-Петербурга, где женщина пыталась в грубой форме прогнать с площадки детей с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, грубое поведение гневной дамы записали на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На местную жительницу тут же обрушился шквал, мягко говоря, негативных слов.

Сама женщина представилась бабушкой. Ей не понравилось, что сотрудницы «Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра» пришли с ребятами на детскую площадку в ее дворе. Детей с аутизмом она охарактеризовала как «больных», которые якобы пугают остальных малышей. Высказывания горе-бабушки теперь проверяют в СК.

Между тем об инциденте узнали и в Минздраве РФ. Как пишет Олег Салагай в своем Telegram-канале, нужно акцентировать внимание не на женщине, а на ее словах о том, что одни дети испугались других.

- Если это так, вот это действительно серьезная проблема, с которой нужно работать. И решить ее можно. Дети прекрасно понимают, когда им доступно рассказывают о трудностях в жизни других людей. Они нередко умнее и добрее, чем мы о них думаем. Важно только приложить усилия и не быть инфантильнее самих детей, - считает замминистра здравоохранения РФ.

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