Тайна подземной тюрьмы: Кому понадобилась точная копия СИЗО под особняком в Ленобласти

В странный дом на отшибе «Нового Петербурга» правоохранительные органы впервые наведались в 2018 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Детективный триллер про таинственный особняк в поселке «Новый Петербург» начался 19 июля после звонка журналистам от мигранта. Он шарил по территории заброшенного дома, вероятно, искал чем бы поживиться, и наткнулся на настоящую подземную тюрьму: коридор за решеткой, три небольшие камеры со шконками, умывальниками и унитазами, даже помещения, похожие на спецприемники. А рядом с баней - печь, в которую поместился бы человек...

«СУЩЕСТВОВАЛ ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНО»

Поселок «Новый Петербург» почти заброшен - из десятка домов лишь в два-три иногда приезжают хозяева, но постоянно никто не живет. «Плохой» участок находится на самом отшибе около леса, несколько лет назад к нему вела единственная тупиковая проселочная дорога.

«Плохой» участок находится около леса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Этот коттедж существовал полностью автономно, - рассказали «КП» соседи. – Он не был подключен ни к каким коммуникациям, хотя в поселке они есть. Даже электричество подавалось от солнечных батарей и бензогенератора во дворе.

К нашему приезду по участку рассекал трактор - рабочие заваливали вход в дом и бетонную пристройку к нему. В Следственном комитете позже объяснили, что работы велись по просьбе хозяина.

Когда рабочие уехали, у самого потолка в гараже мы нашли широкую щель и пролезли внутрь. Там и находился спуск в казематы. Вход в подземелье прегражден большой металлической дверью с рисунками: паук в паутине, девушка за решеткой, череп и подпись «Manonera». Сверху, на манер вывески – надпись «Copenhagen».

«Минус первый» этаж намного больше, чем дом над ним. Сначала попадаешь в огромное помещение, где легко мог бы размещаться небольшой автопарк. Рядом с ним – еще одна просторная комната с металлическими каркасами у стены. Что это? Основа для рукомойников? Или для прозекторского стола? Рядом – проем, ведущий в камерам. Неискушенный зритель едва ли оценит мастерство архитектуры, но эксперты уверенно скажут - это настоящее «мини-СИЗО», воссозданное во всех деталях. Коридор за решеткой, комнаты, похожие на спецприемники, камеры… Везде - бетон и металл, потолок армирован. На полу - вода, местами по щиколотку, местами по колено. Свет фонарика не добивает от стены до стены, из-за чего кажется, что под невзрачным домиком раскинулись целые катакомбы. Сигнала мобильной сети нет. Кричи не кричи – из-под земли тебя никто не услышит.

Печь рядом с баней мы не нашли, к этому моменту там на славу поработал трактор, превратив территорию в огромную яму с мусором.

«БЫЛ ТОЛЬКО ПОГРЕБ ДЛЯ СОЛЕНИЙ»

Согласно кадастровой выписке, земля четырежды меняла хозяев – сначала ей владело дачное некоммерческое партнерство «Лемболовская твердыня-1», потом – фирма под названием «Кредит доверия». Далее на протяжении девяти лет хозяевам участка были частные лица.

- Жил ли там кто-то постоянно – сказать трудно, но кто-то регулярно присутствовал, - признался в разговоре с «КП» районный чиновник, пожелавший сохранить анонимность. – Несколько раз у забора замечали микроавтобусы с глухими бортами. И почему-то с украинскими номерами. Продолжалось это примерно до 2017 года, когда прямо рядом с домом построили новую дорогу - она шла вдоль всего поселка и уводила дальше, в сторону садовых товариществ.

«Комсомолке» удалось найти одного из первых хозяев этого странного дома. Сергей Борисов - директор той самой фирмы «Кредит доверия», купил участок в 2010 году.

- Там стоял дом, но совсем другой, - вспоминает Сергей. – Меньше и по-другому спроектированный. Причем уже тогда ему было два года. Там жила самая обычная семья. И никаких бункеров точно не было – только погреб десять на десять метров для солений и варенья.

На вопрос, почему собственником в Ростреестре значится не он лично, а компания, Борисов ответил, что по документам участок приобретался для коммерческих целей – так выходило дешевле.

- На самом деле я там и не был ни разу, - говорит Сергей. – Навалилось слишком много работы, до того, чтобы заниматься еще и домом, руки не доходили.

План подземной тюрьмы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В 2012 году Борисов продал и дом, и участок некому Евгению Попкову примерно за пять миллионов рублей.

- Я лично с ним практически не общался, - признается Сергей Борисов. – Помню, что с виду был нормальный мужчина, лет 45. Говорил, что дом покупал для семьи.

Однако, по данным Росреестра, Попков владел участком только год. В 2013 году он продал его некому Владиславу Велисевичу, который официально владеет им до сих пор.

- Когда начались обыски, Велисевич там присутствовал, - отмечает источник «КП» в районной администрации. – Такой шок на лице не изобразишь, даже если ты хороший актер. Его первыми словами было: «Как я теперь буду здесь жить?». Не думаю, что он причастен к этому подземелью.

Получается, в какой-то момент на участке снесли старый дом и построили новый – вместе с подземельем. Кто и зачем? Тут у нас, впрочем, как у следствия, есть только версии.

«БАНДИТСКИЙ» СЛЕД

В странный дом на отшибе «Нового Петербурга» правоохранительные органы впервые наведались в 2018 году. Как рассказал источник «КП» в силовых структурах, это были оперативники из специального отдела – те, кто занимаются раскрытием заказных убийств. Они расследовали расстрел бизнесмена и своего информатора – Бадри Шенгелии (он был свидетелем сразу по двум громким уголовным делам - следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина), - Ред.) В 2018 году в тридцати километрах от «Нового Петербурга» неизвестные расстреляли «Мерседес» Шенгелии прямо на трассе, а затем скрылись. По словам другого источника в районной администрации, тогда камера на частном доме в соседнем с «Новым Петербургом» поселке засняла машину киллера, поэтому решили осмотреть все дома в округе.

Но сам бункер нашли лишь спустя год, приехав в дом по новой наводке, какой именно, не уточняя - сейчас все материалы этого дела засекречены. Как говорит источник «КП» в силовых структурах, расстрел Бадри Шенгелии в деле об особняке – лишь интересное совпадение. Найти взаимосвязь между двумя этими событиями не удалось. Поэтому дух «ночного губернатора Петербурга» Кумарина, как и бандитская версия, быстро растворились. Но после обнаружения подземного СИЗО, следствие начало работу, чтобы ответить на главный вопрос - кто и зачем это построил.

После сотни экспертиз следователи не нашли в подземелье никаких следов наркотиков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«ЧЕРНЫЕ» ХИРУРГИ И РАБЫ

Была версия, что в подземелье могли проводить «подпольные» операции. В пользу этого варианта говорит большое количество розеток в помещениях – они есть даже на потолке. И странные металлические каркасы в одной из комнат. Но...

- Проведение хирургических вмешательств любого толка, хоть трансплантаций, хоть рядовых операций, требует наличие совершенно иных площадей и мощностей. Планировка бункера сейчас изучена достаточно хорошо, единственное место, где могли работать хирурги – затопленное помещение рядом с зоной разгрузки. Но там нет канализации, не поведена вода. То есть, нет условий для работы врачей. Но возможно, такая база могла готовиться, и все это планировалось сделать, но не удалось осуществить, - рассказал «КП» профессор криминалистики, Заслуженный юрист России, академик Российской академии естественных наук Анатолий Кустов.

Впрочем, от идеи с подпольной медицинской базой быстро отказались и силовики.

А может рабство? Ведь если строили камеры, значит, кого-то планировали в них держать.

- Для содержания рабов вовсе не нужно строить такой объект, - говорит правозащитник, лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников. – Это просто не окупится, если смотреть с точки зрения криминального бизнеса. Сейчас на черном рынке средняя стоимость обычного работяги – от 25 000 рублей. Инвалида или пожилой женщины, которых можно использовать для попрошайничества – от 70 000. Молодой девушки – от 200 000 и выше. Поэтому – нет, особенно с учетом того, что там всего три двухместные камеры.

НАРКОТИКИ И ВЫБИВАНИЕ ДОЛГОВ

Как вспоминает источник в районной администрации, одно время версия с нарколабораторией рассматривалась силовиками в качестве основной. В подземелье могли фасовать наркотики, а в камерах - держать для этого рабов. В пользу этого варианта говорит и печь, которую нашли рядом с баней.

- Наличие печи или «крематория», как ее называют, действительно довольно успешно ложится на версию с наркотиками, - отмечает политик, экс-мэр Екатеринбурга, основатель движения «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. - Поясню: в некоторых цыганских домах, где велась торговля наркотиками, имелись рабы, которые постоянно топили печь. И если вдруг приходила облава, в печи сразу сжигалось все, что смогло скомпрометировать хозяев.

Однако, после сотни экспертиз следователи не нашли в подземелье никаких следов наркотиков.

- Помещение, в котором находилась нарколаборатория, невозможно вычистить до стерильности – первая же экспертиза, причем не самая сложная, это бы показала, - говорит Ройзман.

Предполагаем дальше - камеры могли бы использовать, скажем, для выбивания долгов с похищенных бизнесменов.

- Даже если это предположить - сама по себе схема хитрая. А те, кто строил этот особняк - умные, - отмечает источник «КП» в силовых структурах. - Но если отпустить человека после взятки или возвращения долга, он может в любой момент обратиться в полицию. Если его убить после этого – начнется поиск пропавшего бизнесмена. Если вслед за ним пропадут и другие – это привлечет массу внимания. Начнется масштабное расследование, а вслед за ним и задержания.

КОПИЯ СИЗО

Стоимость подземелья уже оценили и специалисты, и следователи. Как говорит источник в правоохранительных органах, «это грандиозные суммы, непосильные обычным людям». Речь идет минимум о полумиллионе долларов.

- Это сооружение обследовали больше года, - рассказал источник «КП» в силовых структурах. - Давайте прямо скажем, это настоящий следственный изолятор – копия «Крестов» (самое известное СИЗО Петербурга) под землей. Выполнено все крайне профессионально. Копировано с настоящего СИЗО – решетки, замки. Затем блокпост, система видеонаблюдения и прочее. То есть, готовились, прямо скажем, фундаментально. Это не обычные бандиты с дороги.

Основные версии.

По словам источника, проверка хозяев особняка ничего не дала. Следствие исходит из того, что некоторые владельцы были лишь номинальными.

- Настоящий заказчик такого сложного сооружения не настолько глуп, чтобы регистрировать его на себя, - отмечает источник.

Одно время с особняком связывали экс-сотрудника следственного изолятора по имени Ренат. Но говорить, что именно он был инициатором стройки, силовики не могут. Все дело, опять же, в стоимости сооружения. Карман сотрудника ФСИН такое не потянет. Но чтобы создать копию СИЗО, нужны консультанты, знающие эту сферу изнутри хорошо, как никто другой.

- Зачем нужно тратить столько денег на имитацию СИЗО? Чтобы люди платили за нахождение там, - размышляет источник «КП». – То есть, возможно, это планировалась как платная услуга.

По словам нашего информатора в следствии, одна из версий – платная тюрьма, как способ наказать или отвадить от вредных привычек своих родственников из богатых семей.

Вспомним знаки на стенах бункера: вороны, пауки, узники, надпись Manonera и Копенгаген. Если учитывать тюремную символику, паук в паутине - человек, попавший в зависимость, наркоман. Девушка за решеткой, банально – узница, узник. «Manonera» - название первой итальянской группировки в США «Черная рука». Кто-то трактует это как способ вымогательства, кто-то как крупную тайную организацию. А в «Копенгагене», воронах и волках можно увидеть скандинавскую мифологию. Эти существа окружали бога Одина. Вороны в скандинавской мифологии, в том числе, означали преодоление себя и трудностей. Наблюдения притянуты за уши, но не совсем лишены смысла - некая тайная организация содержит узников-наркоманов, которые должны преодолеть себя.

«СЛЕДОВ УЗНИКОВ НЕТ»

Официальная позиция следствия следующая: подвал неоднократно осмотрен специалистами. Изъято 500 объектов, проведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Следов содержания узников не найдено. Это подтверждают и источники «Комсомолки» из разных сфер, никак не связанных друг с другом.

- Я спускался в этот подвал после того, как его нашли следователи, - вспоминает источник «КП» в районной администрации. - И помню двери в камеры, и номера, написанные на них черной краской – от 19 до 21. Разумеется, сразу же встал вопрос - где еще 18 камер? К делу подключили специалистов – они обследовали каждый миллиметр бункера на предмет секретных ходов и спусков на нижние уровни, простукивали пол и стены, ставили сейсмодатчики. Ничего не нашлось - в бункере оказался всего один этаж.

Люди, знакомые со следствием, также анонимно подтвердили «КП»: сейчас известно только одно - в подземелье создавали копию СИЗО. Однако довести идею до конца по каким-то причинам не успели: узников в подземелье никогда не было.

- Если бы люди оставили следы, даже царапину ногтем на стене, а ее потом закрасили, мы бы нашли ее. Но там ничего нет совсем. Версия про похищение и содержание там людей – не подтвердилась. Никаких намеков с точки зрения экспертиз или заявлений со стороны возможных жертв – нет, - заключил источник «КП». – Что же касается того, что бункер был засыпан. Так это в первую очередь для вашей безопасности. За строением уже долго никто не следит. А после резонанса туда хлынули люди, и они могли получить травмы.

В камерах со шконками есть умывальники и унитазы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

От редакции

Впрочем, в каждой из представленных версий, есть свои белые пятна. Кому нужно было тратить состояние на копию СИЗО? И, может, под каким-то другим особняком в «медвежьем углу» есть камеры с номерами от 1 до 18? Что об этой истории думаете вы, уважаемые читатели? Делитесь в комментариях на сайте или присылайте свои версии на почту spb-red@phkp.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Можно ли «зачистить» следы пребывания человека?

Анатолий КУСТОВ, профессор криминалистики, Заслуженный юрист России, академик Российской академии естественных наук:

- Следы человеческого присутствия могут исчезнуть практически полностью, если прошло достаточно времени. На то, чтобы пропали потожировые следы, к примеру, отпечатки пальцев рук или ног – в зависимости от температуры в помещении требуется от двух до семи месяцев. На то, чтобы пропали частички перхоти - пятнадцать-двадцать лет. Волосы – 100-150 лет. Но бункер же не мог появиться сам по себе, значит, люди там в любом случае были, хотя бы строители. Возможно, причина таких заявлений в том, что следователи работают и просто не хотят, чтобы им кто-то мешал. В пользу этого также говорит тот факт, что после огласки истории был засыпан только вход в бункер – и то не до конца, раз вы смогли туда пробраться. А вот внутренние помещения никто не трогал.

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