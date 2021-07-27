Татьяну Буланову зарегистрировали кандидатом в депутаты от Петербурга на выборы в Госдуму

Татьяна Буланова показала свое удостовренени кандидата в депутаты в Госдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Татьяна Буланова сообщила, что ее официально зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты на выборы в Государственную думу. Напомним, певица выдвигается от Санкт-Петербурга в составе партии «Родина», чем немало удивила своих поклонников. В своем Instagram Буланова показала удостоверение кандидата и даже закрыла комментарии от греха подальше – наверняка, чтобы избежать негатива. Рядом с фотографией певицы на документе видно подпись главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Буланова ограничилась простой фотографией удостоверения. Фото: instagram.com/buslya

- Я всю жизнь гастролирую, езжу по стране. Вижу, знаю, чувствую в чем нуждаются жители огромной России. Именно поэтому я иду на выборы, - ранее признавалась певица, проживающая на Васильевском острове Северной столицы.

Кроме скромной фотографии удостоверения Татьяна Буланова более не афишировала в соцсетях свои политические намерения. Добавим, что выборы в Госдуму будут проходить три дня: с 17 по 19 сентября 2021 года.

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