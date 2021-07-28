«Нужно было ждать, когда «солнечный ребенок» кинет камень в малыша?»: Россияне спорят, нужно ли выгонять с игровых площадок детей с аутизмом

Некоторые читатели решили, что скандальная дама якобы была права Фото: СОЦСЕТИ

Скандал на детской площадке во дворе дома ЖК «Балтийская жемчужина» вызвал большой резонанс на сайте kp.ru. Читатели из Петербурга, Москвы, США и Риги обсуждают, кто прав был в ситуации с женой бизнесмена Натальей, которая выгоняла детей с аутизмом с игровой площадки. Женщина заявила, что ее юная внучка-модель испугалась, увидев воспитанников «Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра». По мнению дамы, такие дети должны быть на «карантине и прочей хрени». За детей в свою очередь вступилась модель Наталья Водянова, у которой сестра тоже имеет особенности в развитии. Однако мнения читателей «КП» сильно разделились по поводу того, должны ли дети с аутизмом гулять вместе с обычной малышней.

«КП» не разделяет мнения некоторых читателей, но приводит их в качестве дискуссии.

«НУЖНО БЫЛО ЖДАТЬ, КОГДА «СОЛНЕЧНОЕ» ДИТЯ БРОСИТ КАМНЕМ В РЕБЕНКА?»

Гость, Москва

- Недавно мальчик-аутист выбросил из окна новорожденную сестру. Это можно назвать простыми человеческими радостями?

Гость, Москва

А потом кто-то будет сокрушаться, что «солнечное» такое дитя долбануло чьего-то ребенка качелей по голове или камень кинуло в глаз?

Жена бизнесмена выгоняла детей с аутизмом Фото: СОЦСЕТИ

Гость, Соединенные Штаты, Округ Колумбия

- Я работала с детьми-аутистами. И свою дочь к ним на пушечный выстрел бы не пустила, потому что от них не знаешь, чего ждать. Одно дело, когда ребенок-инвалид, как, например, колясочники, но когда «проблемы с головой», то нормальным детям совершенно нет необходимости с ними общаться.

Гость, Нижегородская область

- Прежде всего надо задать вопрос тем взрослым, которые очень пекутся о радостях детей- аутистов. А эти общедоступные радости таким детям нужны? Их спросили? Нормальные дети разных возрастов всегда играют только между собой. Причина- уровень развития детей, их интеллектуальная и физическая форма. Но понимание реальности у всех детей нормального развития одинаково и не выходит за пределы этой реальности. Так если на детской площадке (или того хлеще - в школе) перемешивают детей несовместимых по восприятию окружающего мира, какая польза будет и тем, и другим? Никакой. Причем всем. И кто сказал, что находясь в среде себе подобных, дети - аутисты будут несчастны? Они будут находиться в комфортном для них мире, только и всего.

Гость, Москва

- Невозможно заставить любить законом. Детей не обяжешь играть с тем, с кем он не хочет играть. Мне тоже кажется, что правильнее не инвалидов пихать к обычным детям насильно, а делать доступную и удобную инфраструктуру для них. И именно к ним, как к хозяевам выбранного пространства, приводить обычных детей «в гости» для знакомства, общения и игр, если дети благополучно социализируются, то компании сливаются и постарше они уже вместе проводят время в общественном пространстве, во всяких там парках, музеях, улицах и метро. Мне кажется, так было бы комфортнее обеим сторонам и спокойно вливалось в их привычную жизнь.

Наталья Водянова со своей сестрой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«НУЖНО СОЗДАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЖЕН БИЗНЕСМЕНОВ»

Евгения, Санкт-Петербург

- Детям бывает полезно общаться с такими, другими, детьми, проявлять заботу и осторожность. Это учит доброте. Но для этого им нужно говорить и объяснять, правильно преподносить информацию...

Гость, Москва

- Нужно создавать отдельные поселения для жен бизнесменов, моделей и блогеров, как мне кажется, пусть обустроят себе остров и живут там своей идеальной жизнью, как они умеют, без обслуги из простолюдинов.

Лена, Латвия, Рига

- Самый главный урок ее ребенок получил… это урок равнодушия. То есть, если ты болен и немощен, ты уже не человек. Боюсь, что когда мамаша эта состарится, то ответит по полной… ведь чему она учила? Глупая и пустая женщина.

Гость, Санкт-Петербург

- Этой даме, раз уж она «понтуется» купленными квадратными метрами (женщина заявила, что у нее квартира больше 100 квадратных метров, - примеч.Авт.), надо было еще прикупить себе личной земли. Вот тогда да, можно устроить площадку чисто для себя и никого на свою частную собственность законно не пускать!

КОМПЕТЕНТНО

Татьяна Морозова, клинический психолог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца»:

- Люди не представляют себе современного законодательства и не понимают, что выгнать ребенка с особенностями развития с детской площадки любого другого общественного пространства – это не законно. Любая дискриминация, в том числе и нарушение прав инвалидов – это незаконно. Это такое же нарушение закона, как и воровать или портить чужую собственность. Так почему же такое произошло на игровой площадке в Петербурге? Дело в том, что многие выросли, никогда не встречая людей с особенностями развития. Сегодня существует дефицит адекватной информации о людях с особенностями, о их возможностях и потребностях, о том, почему инклюзия полезна и важна для всех. Нужно, чтобы дети имели возможность расти вместе, и чтобы инклюзия была не на бумаге. А для этого в том числе нужно и развитие профессионального сообщества – обучение педагогов, врачей и других специалистов, которые смогут заниматься обеспечением реальной инклюзии. Но Россия в этом плане не уникальна. Такое было и в других странах тоже – люди с особенностями долгое время были отделены от общества. Постепенно ситуация меняется.

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