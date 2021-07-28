«Что за мстительная дама?»: Ирина Безбородова, которая избила сына Стаса Пьехи, написала заявление на мальчика

Безбородовой за избиение ребенка может грозить штраф или обязательные работу. Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданный поворот в деле с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи: жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, которая избила мальчика, написала на ребенка встречное заявление! Ирина Безбородова намерена наказать Петю Пьеху за то, что он проткнул карандашом ее надувной бассейн. Напомним, 19 июля в поселке Рощино, где по соседству отдыхали две семьи, Безбородова схватила ребенка за руку и швырнула на землю. Мальчик ударился головой и получил сотрясение мозга, после чего попал в больницу. Звездный отец Пети сразу же обратился к юристам, а СК возбудила по факту уголовное дело. За все это время Безбородова даже не подумала извиниться перед Пьехой.

Ирина Безбородова набросилась на Пьеху-младшего из-за испорченного бассейна. Фото: фрагмент видео

- Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечен к уголовной ответственности за порчу бассейна, - рассказал юрист Сергей Жорин, который представляет семью Стаса Пьехи. - Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию. Абсурд заключается не столько в том, что в соответствии со ст.20 УКРФ Петя Пьеха не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что госпожа Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который, к слову, благополучно восстановлен и эксплуатируется.

Сейчас заявление Ирины Безбородовой принял 89-й отдел полиции поселка Рощино Выборгского района Ленинградской области, началась доследственная проверка.

- Ну что за мстительная дама? Или это называется иначе?- задается вопросами Жорин.

После случившегося ребенок несколько дней провел в больнице. Фото: СОЦСЕТИ

Как уже писала Комсомолка, сейчас семья Стаса Пьехи думает о том, чтобы взыскать с Безбородовой также материальную компенсацию. Правда, сумма пока не называется. Да и окончательного решения по этому вопросу не принято.

В свою очередь Безбородовой за избиение ребенка может грозить штраф или обязательные работу.

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