Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 19:35

Расправился ради квартиры: СК ужесточил статью экс-главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены

По словам адвоката Александра Земченкова, теперь его подзащитному грозит пожизненное лишение свободы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в убийстве жены ради квартиры.

Бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в убийстве жены ради квартиры.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи ужесточили уголовную статью бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, обвиняемому в убийстве жены. Напомним, 50-летняя супруга медика, известный врач-гинеколог, бесследно пропала 11 лет назад. Тогда муж клялся, что она ушла на работу и не вернулась. В марте 2021 года Земченкова задержали и обвинили в расправе над женой. Изначально следствие считало, что врач совершил убийство из-за молодой любовницы. Земченков даже признался, что трагедия произошла по неосторожности, но позже отказался от показаний.

После пропажи жены Земченков быстро нашел себе новую супругу. Фото: семейный архив подсудимого

После пропажи жены Земченков быстро нашел себе новую супругу. Фото: семейный архив подсудимого

Все дети заступились за отца и по сей день защищают его честь в суде. На днях срок содержания в СИЗО именитого врача продлили до 28 октября. Как рассказал «КП-Петербург» его адвокат Сейран Арутюнян, теперь нефрологу грозит пожизненное лишение свободы из-за новых версий следователей.

- В постановление о привлечении в качестве обвиняемого указана квалификация по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) с целью распоряжения квартирой, в которой проживали супруги. Но эта квартира принадлежала в тот период их дочери и по-прежнему принадлежит ей! – сообщил адвокат.

Защитник Земченкова акцентирует внимание, что следователи до сих пор не доказали, что супруга медика умерла, не говоря о фактах, свидетельствующих об убийстве.

Нефролог Земченков: черный вдовец из Питера
После таинственного исчезновения жены главный нефролог Санкт-Петербурга женился на любовнице. Страшная правда всплыла лишь через 11 лет…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Русский «Твин Пикс»: Какие тайны 11 лет хранила семья главного нефролога Петербурга, обвиненного в убийстве жены

Врач вызвал аритмию у следствия. Силовики хотят помочь детям раскрыть убийство их матери, но они не верят, что это сделал отец, и требуют его выпустить из СИЗО (подробности)

«В то утро мы говорили о детях»: Главный нефролог Петербурга - об обвинении в убийстве жены, о любви к ней и романе на стороне

Александр Земченков в эксклюзивном интервью «КП» в Петербурге» впервые рассказал, какие отношения у него были с супругой до ее пропажи, почему она собиралась разводиться, но не развелась и что бы после ареста он хотел сказать обществу (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП