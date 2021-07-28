Расправился ради квартиры: СК ужесточил статью экс-главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены

Бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в убийстве жены ради квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи ужесточили уголовную статью бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, обвиняемому в убийстве жены. Напомним, 50-летняя супруга медика, известный врач-гинеколог, бесследно пропала 11 лет назад. Тогда муж клялся, что она ушла на работу и не вернулась. В марте 2021 года Земченкова задержали и обвинили в расправе над женой. Изначально следствие считало, что врач совершил убийство из-за молодой любовницы. Земченков даже признался, что трагедия произошла по неосторожности, но позже отказался от показаний.

После пропажи жены Земченков быстро нашел себе новую супругу. Фото: семейный архив подсудимого

Все дети заступились за отца и по сей день защищают его честь в суде. На днях срок содержания в СИЗО именитого врача продлили до 28 октября. Как рассказал «КП-Петербург» его адвокат Сейран Арутюнян, теперь нефрологу грозит пожизненное лишение свободы из-за новых версий следователей.

- В постановление о привлечении в качестве обвиняемого указана квалификация по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) с целью распоряжения квартирой, в которой проживали супруги. Но эта квартира принадлежала в тот период их дочери и по-прежнему принадлежит ей! – сообщил адвокат.

Защитник Земченкова акцентирует внимание, что следователи до сих пор не доказали, что супруга медика умерла, не говоря о фактах, свидетельствующих об убийстве.

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