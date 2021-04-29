Русский «Твин Пикс»: Какие тайны 11 лет хранила семья главного нефролога Петербурга, обвиненного в убийстве жены

Нефролога обвиняют в убийстве жены 11 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге разворачивается очередной мрачный детектив с убийством и расчленением. Это дело уже прозвали русским «Твин Пиксом» со своими семейными тайнами, которые хранились в шкафу с виду идеальной и почтенной семьи. 50-летняя Ирина Земченкова была известным потомственным врачом-гинекологом. Ее муж – главный нефролог Санкт-Петербурга, заведующий отделением диализа Мариинской больницы, доцент Александр Земченков. Пара воспитывала троих детей и была показательной для всего медицинского сообщества. Но 23 февраля 2010 года Ирина пропала, а ее поиски ни тогда, ни сейчас не дали никаких результатов. Но спустя 11 лет следователи задержали ее мужа. Они уверены, за этим делом кроется загадка…

«ДУМАЛИ, ЧТО МАМА СОШЛА С УМА ИЛИ ЕЕ ПОХИТИЛИ»

Последний раз живой Ирину видели 22 февраля 2010 года. В этот вечер она вместе с подругами ходила на спектакль. После театра она попрощалась с приятельницами и села в метро. Камеры запечатлели, как она выходит на своей станции возле дома. Больше в объективы городского видеонаблюдения она не попадала.

Ирина была известным в медицинских кругах врачом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как позже расскажет муж Ирины Александр Земченков, придя домой, Ирина легла спать. А утром она отправилась на работу, хотя у нее был выходной. После этого она исчезла…

- Детей не было той ночью дома, - рассказывает дочь нефролога Екатерина. - Я приехала с сестрой с дачи вечером 23 февраля, и уже было понятно, что что-то случилось, так как мама не отвечала на звонки.

Дети пытались отыскать мать своими силами

Буквально на следующий день дети с отцом развернули масштабную кампанию по поискам мамы. О загадочном исчезновении известного врача Ирины Земченковой мгновенно узнал весь город.

- Мы подняли всех друзей и знакомых, - делится сын Ирины Геннадий. - Листовки о ее пропаже я сам лично развозил ящиками. Подключили волонтеров «Лизы Алерт», искать помогали даже незнакомые люди. Мы смотрели камеры наблюдения не только в метро, но и в магазинах. Объезжали больницы, нанимали двух частных детективов. Но все тщетно.

Дети Ирины вспоминают, что отношения у родителей были ровные

Дети рассматривали все варианты пропажи мамы, даже самые невероятные…

- Я выясняла у психиатров, могла ли пропажа мамы быть дебютом редкого психиатрического заболевания, - продолжает Катя. - Они говорили, что такое могло произойти. Например, просто потеря памяти, человек забыл, кто он такой. Также была версия, что ее могли похитить. Например, какие-нибудь криминальные элементы, нуждающиеся в хорошем медике.

Отчаявшись, дети Ирины обратились за помощью и к экстрасенсам. Но и они были бессильны.

- Одни заявляли, что мама была в сгоревшем ангаре или ее держат в неволе в Ленобласти. Другие обещали, что вот-вот завтра мама придет. И ты сидишь под дверью, ждешь. Но никого нет. Эти 11 лет стали для меня, с одной стороны, попыткой ее отыскать, с другой - дальше продолжать свою жизнь.

«УБИЛ, ЧТОБЫ ЖЕНИТЬСЯ НА ДРУГОМ ВРАЧЕ?»

Дети вспоминают счастливые детские годы, проведенные вместе с мамой и папой.

- Я слышала про любовные письма, которые они друг другу писали, между ними все было ярко и страстно, - вздыхает Екатерина. - Но, как и у всех, наверное, такие чувства не могут продолжаться десятки лет. Но у них были ровные отношения, они всегда могли договориться без скандалов. Помню, если мама сердилась, папа, молча, мыл посуду. Когда она успокаивалась, они спокойно садились и спокойно разговаривали.

Главный нефролог Петербурга арестован по обвинению в убийстве жены Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О теплых отношениях между супругами вспоминают и коллеги, и друзья семьи. Но после пропажи Ирины следователи начали копать - так ли все хорошо было в этом теплом семейном уголке? И миф об идиллии стал быстро разрушаться.

- Ира долгое время знала, что у Саши есть кто-то на стороне. Она терпела его измены годами, - поделилась с "КП-Петербург близкая подруга Ирины. - Почему не ушла? Там был материальный вопрос – квартира, содержание детей. Она ведь не так много зарабатывала. В итоге она привыкла, что муж ей изменяет. Может, она даже знала, кто его любовница, поэтому сказала мне, что ей это так все надоело, что хочет развестись…

Земченков - известный в городе нефролог

О романе на стороне кроме близкой подруги Ирины не знал никто. Правда всплыла после пропажи гинеколога. Только через несколько лет выяснилось, что та самая любовница нефролога оказалась его коллегой. Сейчас Анастасия - законная жена врача…

- Могу сказать, что наши отношения с Сашей на тот момент не были постоянными, - призналась «КП» новая жена нефролога Анастасия. - Скорее это были эпизодические встречи на конференциях. Не думаю, что Ирина знала о наших отношениях с Сашей. Да и сложно назвать отношениями то, что было у нас в то время.

Новая супруга нефролога отвергает мотив следствия о том, что врач совершил преступление из-за нее

По словам Анастасии, пропажа Ирины их в какой степени сблизила с нефрологом.

- У меня с моим мужем Андреем начался разлад в начале 2010 года, - вздыхает Анастасия. - Для меня это было очень болезненно. Я обратилась к Саше с просьбой о моральной поддержке, после этого мы сдружились. Когда пропала Ирина Геннадьевна, мы поддерживали друг друга. Позже отношения стали перерастать во что-то большее, чем просто эпизодические встречи.

Что интересно, был ли у самой Ирины кто-то на стороне, ее подруги однозначно ответить не смогли…

«В ДЕЛЕ – АДВОКАТ ИСТОРИКА СОКОЛОВА!»

Все эти годы Александр Земченков отрицал свою вину. Он успел жениться на Анастасии, в браке с ней у него родилось еще двое детей (сейчас им 4 и 2 года). Доцент за время расследования лишь укрепил свой авторитет в медицинском сообществе. Но 31 марта произошло неожиданное. Следователи задержали нефролога, и тот … дал чистосердечное признание.

- Все произошло случайно: я толкнул Ирину, она упала и умерла, - заявил Земченков во время допроса. – После этого я расчленил ее тело и частями выбросил в мусорные баки.

На новом допросе Земченков заявил, что оговорил себя

Во время допроса Земченков пояснил, что у него был роман на стороне, и он боялся скандала из-за развода с женой. Врач намекал на убийство по неосторожности, но следователи увидели умышленную расправу. В итоге суд арестовал нефролога. Случившееся стало шоком для его детей.

- Это казалось совершенно нереальным, невозможным, - призналась Катя. - Я когда узнала, что он признал вину и подписал признание, была уверена, что это было написано под давлением, другого варианта я не знаю. Это могла быть угроза его маленьким детям от второго брака или нынешней жене.

Уголовное дело нефролога оказалось непростым даже для силовиков. Врач вызвал аритмию у следствия. С одной стороны они пытаются помочь детям и родственникам узнать правду о пропаже мамы. С другой стороны – ни трое детей Ирины, ни ее отец не верят в то, что Земченков и есть убийца…

Нефролог отказался от признания вины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тем не менее, правосудие текло легко и буднично. Признание вины налицо. Но тут в дело ворвались адвокаты. Среди них был бывший защитник другого доцента – историка Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Ещенко. Александр Почуев стал защитником детей Ирины и Александра Земченковых. В итоге признававший вину нефролог отказался от своих слов.

- Я оговорил себя, признав убийство по неосторожности, поскольку получил предложение, в обмен на признание они должны были квалифицировать мои действия по статье «Убийство по неосторожности», по которой предусмотрен максимальный срок два года колонии, - заявил во время очередного допроса нефролог. – В сравнении с угрозой отлучения от семьи на 15 лет я счел такой срок незначительным. Я подвергался моральному и психологическому давлению.

Сейчас следствие спешно собирает новые улики против нефролога. Александр Почуев вместе с другими адвокатами прорабатывают линию защиты врача. А его совместные с Ириной дети объединились с новой женой Земченкова и требуют отпустить отца на свободу…

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