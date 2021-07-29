«Угрожают даже маленькой внучке»: Муж петербурженки, попытавшейся выгнать детей-инвалидов с детской площадки, заявил о травле и угрозах

Скандал с женщиной, попытавшейся выгнать с детской площадки компанию детей-инвалидов, даже не думает заканчиваться. Фото: скриншот видео

Муж петербурженки Натальи Липской, «прославившейся» на всю страну попыткой выгнать с детской площадки детей с особенностями развития, рассказал «КП-Петербург», что после инцидента его семья столкнулась с настоящей травлей. Теперь и сам Александр Липский и его жена терпят угрозы и, кажется, подумывают о том, чтобы сменить место жительства.

Напомним, скандал произошел в минувший понедельник, 26 июля у жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Женщина вступила в перепалку с педагогами инклюзивного центра «Какая разница!», выведшими на прогулку своих подопечных – детей с расстройствами аутистического спектра. После того, как видео конфликта попало в сеть, на петербурженку обрушился шквал негодования: ее поступком возмутились буквально все, вплоть до политиков и звезд российской величины. И несмотря на то, что с момента происшествия минуло уже несколько дней, народный гнев и не думает утихать.

- Наши лица показали по федеральным каналам, в открытый доступ выложили наш адрес, телефоны, взломали странички в соцсетях, - рассказал «КП» муж Натальи, предприниматель Александр Липский. – Нам угрожают сжечь машины, пишут самой Наталье, пишут мне, пишут нашей дочери – да даже маленькой внучке! Это невероятно тяжело.

По словам мужа петербурженки, его семья переживает самую настоящую травлю. Фото: СОЦСЕТИ

Тем более, продолжает Александр, его супруга попросила прощения за свой поступок. Причем публично: в эфире одного из городских телеканалов Наталья принесла извинения за свой поступок. Но в то же время отметила, что не считает, будто бы оскорбила детей-инвалидов.

- То, в чем меня сейчас обвиняют – акцент на то, что это дети-инвалиды – оскорбления в их сторону с моей стороны не было, - заявила Наталья. – Одно дело – пришла мама с больным ребенком. Мама с ним гуляет. Это один ребенок. Но когда окружает тебя порядка десяти таких детей, причем, я думаю школьного возраста, и они бегают, издают звуки странные… я конкретно вышла, чтобы люди ушли в свой двор гулять, и чтобы заступиться за своего испуганного ребенка (на площадке женщина гуляла вместе с внучкой, – прим.ред.). Это все, что я могу в этой жизни сделать.

По словам Александра Липского, в среду, 28 июля, они с супругой ходили в полицию, давали по случившемуся показания. Реакции представителей самого инклюзивного центра на извинения и объяснения женщины пока не последовало.

- Что вы теперь хотите предпринять? – спросили мы Александра. Мужчина горестно вздохнул в трубку:

- А что тут предпримешь? Собрать котомки и уехать куда-то? Не знаю, как теперь быть.

Получить оперативный комментарий у руководства инклюзивного центра «Какая разница!» «Комсомолке» не удалось: предоставить комментарий по ситуации там пообещали позднее.

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