Названы адреса прививочных пунктов в Санкт-Петербурге, где есть «Спутник Лайт»

Комздрав назвал адреса в Санкт-Петербурге, где можно привиться "Спутником Лайт". Фото: Комздрав Петербурга

Комитет по здравоохранению опубликовал список 109 адресов пунктов вакцинации в Санкт-Петербурге, где в наличии есть «Спутник Лайт». Перечень актуален на конец июля 2021 года. Напомним, в город поступило около 40 тысяч доз прививки. Ее уникальность в том, что она однокомпонентная и преимущественно рекомендована для тех, кто уже переболел инфекцией, либо хочет вновь вакцинироваться.

Однако в Комздраве подчеркивают, что на «Спутник Лайт» можно записаться всем желающим, если он будет в наличии.

- Данная вакцина разрешена для применения у лиц с 18 до 60 лет! После единственной прививки будет выдаваться сертификат о вакцинации, - добавляют в пресс-службе Комздрава.

Записаться на вакцинацию все еще можно через номер 122, сайт «Горздрава» и «Госуслуги». Либо, как вариант, можно позвонить в поликлинику из списка ниже, где в наличии появился новенький однокомпонентный «Спутник». К слову, заболеваемость коронавирусом в Северной столице медленно, но идет на спад. Ежедневно госпитализируют уже от 400 до 450 человек. Кроме этого власти вновь открыли фуд-корты в ТЦ и аттракционы.

Часть 1. Фото: Комздрав Петербурга

Часть 2. Фото: Комздрав Петербурга