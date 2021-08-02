Комздрав раскрыл, после какой вакцины петербуржцы чаще всего заболевали коронавирусом

Комздрав Петербурга раскрыл информацию о заболеваемости коронавирусом сразу после вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, после какой из трех вакцин от коронавируса горожане чаще всего заражались инфекцией. В список не входит однокомпонентный «Спутник Лайт», который только недавно поступил в Северную столицу.

Судя по официальным данным Комздрава, присланным в виде ответа на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, лучшего всего себя зарекомендовал «КовиВак». По информации на 23 июля 2021 года, в Северной столице полностью привились этой вакциной 24 601 человек. После первого компонента «КовиВака» заразились инфекцией 317 человек, а после второго – 218. Как итог – 0,9%, самый низкий показатель заболеваемости.

После «Спутника V» в итоге заразились COVID-19 примерно 1,8% привитых. Но заметим, что доз этой вакцины в городе было в разы больше, несопоставимо с «коллегами». А вот хуже всего себя зарекомендовала прививка «ЭпиВакКорона».

- Привито первым компонентом «ЭпиВакКороны» 21 943 человека. Из них закончили цикл вакцинации 16 269 человек. Количество лиц, заболевших COVID-19 после I этапа вакцинации составляет 351 человек, после II – 988 (в сумме это около 6% привитых – Прим. Ред.), - сообщается в документе от Комздрава.

Данные о заболеваемости после прививки на 27 июля 2021 года. Фото: Комздрав Петербурга / t.me/visboris

Добавим, что в городском комитете подчеркивают необходимость вакцинации и заверяют в полном отсутствии смертей именно от прививки.