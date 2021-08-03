В Петербурге заразились коронавирусом менее 2% от числа всех привитых

Комздрав Петербурга прокомментировал данные о числе зараженных коронавирусом горожан после вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал недавнюю информацию о доле горожан, заболевших коронавирусом после вакцинации от инфекции. Напомним, чаще всего жители Северной столицы заражались COVID-19 после «ЭпиВакКороны». Надежнее всех вакцин оказался «КовиВак». Как рассказали в Комздраве, итого в Северной столице коронавирусом заболели менее 2% от числа всех привитых. Это не превышает средних показателей по России.

- Наши данные показывают, что у привитого человека шансы заболеть СOVID-19 в 20 раз меньше, чем у непривитого. Почти у каждого из нас есть жизненные примеры: заболел невакцинированный родственник или знакомый, а его вакцинированные ближние – нет. У медицинского сообщества города не осталось сомнений в том, что российская вакцина является мощным защитным барьером на пути распространения инфекции, - написал Дмитрий Лисовец на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Чиновник назвал беспочвенными слухи о том, что городские стационары якобы заполнены вакцинированными от ковида. По его словам, привитые петербуржцы если и заболевали инфекцией, то переносили ее в легкой форме благодаря вакцине.

- В больницу такой пациент может попасть лишь при наличии тяжелой сопутствующей патологии. И это могут подтвердить в любом коронавирусном стационаре! – утверждает председатель Комздрава.

Добавим, что в Петербурге количество привитых первым компонентом вакцины от коронавируса составляет уже 1 млн и 335 тысяч человек. А полностью прошли прививочный цикл чуть более 1 миллиона горожан. До коллективного иммунитета осталось немного, уверены власти.

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