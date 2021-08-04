Зампредседателя рыболовецкого колхоза задержан в Петербурге по делу о гибели 17 моряков траулера «Онега» в Баренцевом море

При крушении траулера "Онега" погибли 17 моряков. Фото: mmsut.sledcom.ru

Следователи управления СК на транспорте задержали в Петербурге одного из руководителей «Рыболовецкого колхоза имени Калинина», которому принадлежало затонувшее в Баренцевом море судно «Онега». В декабре 2020 года погибли 17 членов экипажа траулера, спастись удалось только двоим.

- Следствием установлено, что в декабре 2020 года капитан судна «Онега» при осуществлении рыбного промысла в акватории Баренцева моря, сообщил о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения. Заместитель председателя колхоза по эксплуатации флота, имея значительный опыт работы, в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и не дал распоряжение капитану на уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий, - сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управление на транспорте СК России.

Эксперты посчитали, что именно обледенение стало решающим фактором того, что траулер затонул во время шторма. 17 членов экипажа пропали без вести, они не найдены до сих пор. И лишь двоих удалось спасти подошедшему к месту трагедии судну «Войково».

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что сам колхоз юридически зарегистрирован в Архангельской области. Расследование дела продолжается.

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